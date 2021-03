Fler dog av malaria än av covid-19 när Uganda stängde ner

– Jag önskade att jag kunde flyga, men gud hade inte gett mig vingar, säger Salimati Nambi.

Kvällen innan hade hennes son Fahad klagat på smärtor i magen och nu hade Salimati Nambi burit den tioåriga pojken på ryggen till kvarterskliniken. Det var den 19 maj i fjol.

Personalen hade förklarat att han led av malaria – den värsta sorten som kan drabba hjärnan. Det var fråga om timmar för att få sonen till sjukhus och akutvård. Men modern befann sig i en mindre förort norr om huvudstaden Kampala och det fanns inga transporter att tillgå.

– Han hade fått malaria tidigare men hade tagit det väl, det var kanske därför han drabbades så hårt den här gången, för han hade inte hunnit bygga upp immunitet, säger Salimati Nambi.

Hennes barn leker ute på den lilla gården framför tegelhuset. Åttaåriga mellandottern Fazira kommer in och lyssnar på samtalet.

Två månader tidigare, i mars 2020, hade syskonen Fazira och hennes storebror Fahad som vanligt gått till skolan men läraren hade berättat för klassen att alla måste gå hem eftersom det spreds en sjukdom med främlingar.

– Så vi fick inte vara kvar i skolan. Jag och Fahad hjälpte mamma med hushållet och sedan spelade vi domino och fotboll, berättar hon.

Tills Fahad insjuknade. Han hade sovit under myggnät men det hade blivit gammalt och egentligen skulle familjen fått nya nät men utdelningarna hade stoppats på grund av pandemin, liksom många andra aktiviteter i samhället.

För att hitta en transport var Salimata, ensamstående med sina tre barn, tvungen att bege sig till den lokala byledaren för att få tillstånd att ens röra sig bortom närområdet. Och när detta väl ordnats fanns ändå inga transportmöjligheter. Det finns ambulanser i Kampala men dessa är dyra och därför är det främst motorcyklar som används av landets fattiga.

– Jag var tvungen att hitta ett sätt att ta mig till sjukhuset. Men det fanns inga motorcyklar och inga grannar eller vänner som hade bilar. Det var en hopplös situation.

Till slut hittade hon en lastbilschaufför som ställde upp. Men färden gick plågsamt långsamt.

Redan i maj i fjol varnade forskare i en artikel i den ansedda vetenskapstidskriften The Lancet för att dödligheten i andra sjukdomar än covid-19 skulle kunna bli dramatiskt mycket större i Afrika på grund av åtgärderna för att hantera viruset. Den största oron var malaria. I augusti räknade forskare i Nature med en ökning på 80.000 dödsfall i malaria – bara i Nigeria – på grund av det inställda förebyggande arbetet mot sjukdomen.

I september följdes dessa rapporter upp med ännu en där forskarna fruktade en dubblering av antalet malariadöda globalt. Av alla dödsoffren, vanligtvis drygt 400.000 per år, är fler än hälften barn under fem års ålder. En stor del av dessa dödsfall hade kunnat undvikas. De ugandiska experter som DN talat med är överens om att man fattade fel beslut när pandemin slog till för ett år sedan.

– Jag tycker att vi borde analyserat vår situation med vetskapen att den största delen av befolkningen i Uganda består av ungdomar. Vi borde därför ha angripit detta annorlunda. I Europa är en stor del av befolkningen över 70 år men här har vi en ung befolkning som dör av andra anledningar än covid-19, säger Fred Kagwire, malariaspecialist på Unicef i Uganda, på telefon till DN.

Den andel av Sveriges befolkning som anses vara riskgrupp för covid-19, 70-plussarna, utgör 15 procent. 18 procent av vår befolkning är under 15 års ålder och kan anses vara säkra för att inte drabbas av svår covid-19, med några undantag.

I Uganda är en enda procent av befolkningen över 70 år och de bor på landsbygden omgivna av småbarn, statistiskt sett. De unga städerna befolkas främst av yrkesverksamma och ungdomar som brutit upp från landsbygden för att söka lyckan i storstaden.

Svindlande 50 procent av hela befolkningen är yngre än 15 år. Alla dessa barn riskerar knappast att dö av covid-19 men är väldigt utsatta för malaria eftersom de inte drabbats av sjukdomen lika många gånger som äldre människor och inte hunnit bygga upp motståndskraft.

– Malaria är fortsatt den största orsaken till dödsfall och vi skulle fokuserat på detta, säger Kagwire som i juni i fjol var medförfattare till en artikel med rubriken ”Varför klara sig från covid för att dö i malaria?”.

Han menar att rädslan för att hälsosystemet skulle bli överbelastat gjorde att man agerade i panik.

– Alla länder blev oroliga när smittan spreds från Kina till Europa och man fattade hårda beslut kring nedstängningar. Sedan handlade allt om covid-stöd: hur ser vi till att ha syrgas, intensivvårdsutrustning och så vidare. Här i Uganda tog det mycket energi och vi ignorerade andra sjukdomar, säger Kagwire.

På regeringssidan är upplevelsen densamma. Doktor Jimmy Opigo, anställd vid hälsoministeriet och landets högsta chef för malariabekämpning, berättar att resurserna försvann i ett slag.

– Nästan all min personal försvann för att jobba med covid-19. All kommunikation skulle plötsligt handla om covid och för att vi skulle få ut vår information smög vi in malariabudskap i kampanjer mot covid med meningar som ”nu är fel tid att få malaria”, berättar han för DN på telefon.

Informationsbudskap kunde de smyga in. Men utdelningen av myggnät, som är en av de främsta faktorerna bakom den häpnadsväckande positiva utvecklingen inom malariabekämpning sedan millennieskiftet, kom av sig helt. Först i februari i år kunde distributionen i de sista distrikten slutföras. Myggnät måste ersättas vart tredje år eftersom de går sönder och myggmedlet som de behandlats med tappar sin verkan med varje tvätt.

Samtidigt stängdes marknader ned och kvinnor som Salimati Nambi förlorade sin inkomst. Till vardags säljer hon den exotiskt taggiga jackfrukten vid vägkanten till förbipasserande pendlare.

– Jag förstår inte varför det var nödvändigt att förbjuda all handel, folk drabbades hårt ekonomiskt, säger hon.

Ett land som Sydafrika kan ha fog för att ha reagerat starkt mot covid-19 för landets åldersstruktur, urbanisering och resandemönster påminner om ett fattigare europeiskt land.

Men bland övriga länder i Afrika söder om Sahara kan priset för restriktionerna och andra dramatiska insatser ha blivit hundratusentals barns liv.

Jimmy Opigo säger att man överreagerade, inte minst bland regeringsfolk i huvudstaden som tyckte att det var viktigt att stoppa covid-19. Men det skulle varit svårt att ställa sig upp och säga detta rakt ut.

– Det krävs en hel del råg i ryggen att säga det i det läget vi befann oss, säger han.

Exakt hur många som dött kommer att ta lång tid att veta. Bara under april månad 2020 ökade antalet döda i malaria med nästan 600, vilket är långt fler än de som avlidit under hela året i covid-19 i Uganda (334). Men dessa siffror skildrar bara de fall som trots allt nådde sjukhusen medan den stora massan döda i malaria inte har räknats eftersom de avled i byarna och är begravda där.

Fahad fick sin sista vila i sin pappas hemby på andra sidan huvudstaden Kampala. Salimata och Fahad kom fram för sent till sjukhuset. Malarian hade angripit hjärnan och pojken avled kort efter ankomsten. När mamman berättar om förlusten av sin förstfödde brister hon ut i gråt.

– Det var roligt att uppfostra honom, han brukade säga konstiga saker som vuxna normalt pratar om. Och han stöttade mig för han visste att vi är fattiga och sade ofta att ”vi ska ta oss igenom det”.

Fazira är mellansystern som har blivit äldsta barnet och nu måste växa ett extra snäpp inför uppgiften att bära Fahads börda i hushållet. Salimata är glad för att hon hjälper till med matlagning utan att knorra, på samma sätt som Fahad brukade göra.

Och Fazira håller ett öga på drygt ettåriga minstingen Godwin som rultar runt ute på gården. Ibland spelar de fotboll ihop och skojar med varandra.

Men det är inte samma sak att leka med en ettåring som en två år äldre storebror.

