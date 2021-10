Fler evakueras undan lava på La Palma

Myndigheter beordrade evakuering ur området i redan hårt drabbade kuststaden Los Llanos de Ardane under tisdagen. Under bara några timmar tvingades invånarna samla ihop sina viktigaste tillhörigheter och lämna sina hem, som hotas begravas under lava.

”Delar av grannskapet har redan evakuerats, men med tanke på lavaströmmens utveckling bedömde vi det som nödvändigt att tömma denna del”, säger Los Llano de Aridanes borgmästare María García till spanska kanalen TVE.

Myndigheterna gav invånarna till klockan 18 lokal tid på tisdagen att packa ihop det allra nödvändigaste. Totalt har närmare 7 000 människor evakuerats från sina hem i näromliggande områden sedan vulkanutbrottet började för drygt en månad sedan.

– Vi ville hämta dokument och andra saker, hela vårt liv är i huset men det går inte att packa ihop 30 år på fem minuter, berättade Enrique, en av de evakuerade, till Reuters.

Lavan har hittills begravt 656 hektar mark, varav 150 hektar jordbruksmark. Över 1 400 byggnader har förstörts.

Vulkanen visar inga tecken på att minska i aktivitet. Nieves Sánchez, geolog på Spaniens Geologiska forskningsinstitut, berättade för El País att aktiviteten förmodligen inte kommer att avta inom de närmaste veckorna.

Under onsdagen väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez göra sitt fjärde besök på ön sedan utbrottets start.

