Fler skaffar AC i ett varmare Indien – så förvärrar det klimatkrisen

Fakta. Mer energi går åt till att kyla byggnader

I rapporten ”Cooling India with less warming” som gjorts av flera expertmyndigheter förutspås att energibehovet för kylning för byggnader i Indien kommer att öka mer än fyra gånger.

Antalet riktigt heta dagar, då luftkonditioneringar behöver användas, väntas öka med mellan 25 till 40 procent.

På global nivå kan ökad användning av luftkonditioneringar leda till en ökad energiförbrukning med mellan 10 och 25 procent.

Enligt organisationen International Energy Agency, IEA (där Sverige är ett av medlemsländerna), kan luftkonditioneringar komma att stå för 13 procent av all energiförbrukning om 30 år.

Just nu finns det i världen omkring två miljarder luftkonditioneringar av mindre modell som används för att kyla ned ett rum. Enligt IEA:s rapport ”The future of cooling” väntas en tredubbling de kommande 30 åren. Om prognosen slår in finns det totalt sex miljarder luftkonditioneringar år 2050, varav allra flest i Kina. Flera andra beräkningar har kommit fram till liknande slutsatser.