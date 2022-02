Fler ungdomar får chans att upptäcka Europa på räls

DiscoverEU är ett initiativ som lanserades av kommissionen i juni 2018 efter ett förslag från Europaparlamentet. Syftet är att erbjuda 18-åriga EU-medborgare en tågreseupplevelse genom olika EU-länder.

På tisdagen meddelade EU:s ungdomskommissionär Mariya Gabriel att antalet resekort höjs från 60 000 till 70 000.

Tågluffarkortet är populärt bland svenska ungdomar och ansökningarna har ökat de senaste åren. Förra året sökte drygt 13 000 varav ungefär 1 400 fick ett kort.

Tanken är att resekortet ska ge unga en chans att utforska flera Europeiska länder och lära känna dess kulturarv och historia. Tågluffarresan ska även bidra till att bli mer självständig och att knyta nya bekantskaper, skriver DiscoverEU.

Varje år hålls två ansökningsomgångar via Europeiska ungdomsportalen. De sökande får delta i en frågesport bestående av fem flervalsfrågor och en utslagsfråga. Därefter gäller principen ”först till kvarn”.

De ungdomar som tilldelade resekort får tågluffa i Europa under högst en månad, någon gång mellan den 1 mars 2022 och den 28 februari 2023. Resekorten fördelas mellan länderna enligt ett kvotsystem baserat på ländernas folkmängd i förhållande till den totala befolkningen i EU.

Under 2020 ställdes båda omgångarna in på grund av coronapandemin, därav kunde de ungdomar som var berättigade till dessa omgångar ansöka under 2021 – fastän de var äldre än 18 år.

Ansökningstiden för att delta i årets utlottning gick ut i höstas. När nästa tävling sker kommer att meddelas på hemsidan.