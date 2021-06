Flera EU-länder misslyckas vaccinera befolkningen

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström vill inte namnge några länder men säger att han är oroad över att vissa EU-länder nu stoppar import av vaccin eftersom man inte lyckas få sin befolkning att ta sprutorna.

– Nu har vi nått ett skede där ett par medlemsländer, inte i vår närhet, ber EU att inte skicka mer vaccin, säger han. Det är inte bra.

Enligt Richard Bergström beror detta på ett starkt vaccinmotstånd i dessa länder och inte på några yttre faktorer som bristande logistik.

De länder som enligt statistik från Our world in data inte har lyckats vaccinera sin befolkning på det sätt som andra länder i Europa gjort är Bulgarien, Turkiet och Rumänien.

Bulgarien hade på fredagen bara lyckats vaccinera 12,5 procent av hela sin befolkning med minst en spruta, Turkiet 23 procent och Rumänien 23,5 procent. Detta ska jämföras med Europagenomsnittet på 35,42 procent och EU-genomsnittet som är högre, 43,50.

I Sveriges fall rör det sig om 40,45 procent av hela befolkningen, enligt Our world in data, och 49,9 procent av alla över 18 år, en siffra som nåddes under fredagen enligt Folkhälsomyndigheten. Då hade 4.084.788 personer fått minst en dos och 25,2 procent, eller 2.066.677 personer, fått två doser.

För Bulgarien har uppförsbacken var tydlig under våren. När Astra Zenecas vaccin visade sig ge svåra men mycket ovanliga biverkningar var det många bulgarer som blev tveksamma. Myndigheterna hade heller inte lagt en fullständig order på Pfizers vaccin vilket gjorde att det blev vaccinbrist.

En opinionsundersökning visar också att 40 procent av bulgarerna tror att vaccinen är ett biologiskt vapen skapat för att minska antalet människor på jorden och 17 procent inte tror att viruset existerar över huvud taget.

Vad betyder det för Europa i stort att några länder inte verkar kunna ge sin befolkning ett fullgott skydd?

– Kortsiktigt kan det kännas positivt för de länder som fortfarande har en efterfrågan på vaccin eftersom de länder som avstår det lägger sitt vaccin i EU-potten vilket gör att andra länder kan ta del av dem. På så sätt kan det gå snabbare att vaccinera i vissa länder.

– Men det är en kortsiktig glädje. Det kan ju finnas arbetare som reser från dessa länder för att arbeta i övriga EU, byggjobbare, bärplockare, personer i servicebranschen som kommer igång nu i många länder. Och då kanske de saknar vaccin och kan sprida smittan.

Richard Bergström påpekar att resandet mellan olika europeiska länder inte enbart rör sig om solresor utan också mycket annat:

– En del resande handlar också om arbetskraftsresande. Vi hade till exempel ett utbrott på några fruktodlingar i Portugal där smittan togs med via folk från Kap Verde, Azorerna och Brasilien som var där och jobbade men inte var vaccinerade.

Generaldirektören för Institutet för hälsa och välfärd i Finland, Markku Tervahauta, har tidigare pekat på samma problem då Finland haft svårt att skydda sig då arbetare från Baltikum tagit med sig deltavarianten till landet.

Trots att världen administrerat 2,3 miljarder doser vill Richard Bergström varna för att siffrorna kan se bättre ut än de är. Enligt honom är en stor del av dessa doser vaccin med en lägre grad av skydd, som kinesiska Sinovac. Den kinesiska tillverkaren erkände för några dagar sedan att det behövs en tredje dos för att vaccinet ska ge en bra effekt.

– Här har vi också länder som Peru och Chile som har vaggats in i en falsk förhoppning och som trots vaccineringen har fått stora utbrott.

För trots att Chile vaccinerat omkring 60 procent av sin befolkning är det få som har fått båda doserna. 93 procent av de som getts minst en spruta har fått Sinovac. Det visar en studie publicerad i British Medical Journal i april. När landet i slutet av maj valde att lätta på restriktionerna ökade smittspridningen åter kraftigt.

Också Dubai i Förenade arabemiraten, som vaccinerat stora delar av sin befolkning med det kinesiska vaccinet i slutet av förra året, har fått stora utbrott.

– Det var säkert bra att använda vaccinen i ett tidigt skede men frånvaron av dokumentation på hur effektiva vaccinen egentligen var kan ha gjort att man öppnat sina samhällen för tidigt. Och de kinesiska vaccinen är inte mer än 50 procent effektiva, eller kanske lägre. Ska man fatta policybeslut om att öppna ett samhälle då måste man ha detta i beaktande. Detta visar att vilka restriktioner man ska ha efter vaccinationen är minst lika viktigt som vilka man har före.

Richard Bergström påpekar att de vaccin som används i Sverige är väldigt effektiva, detta gäller såväl Pfizer, Moderna som Astra Zeneca. Han är heller inte orolig för att den variant som först upptäcktes i Indien, deltavarianten, ska påverka läget negativt i Sverige:

– Jag är inte orolig för vaccinets effektivitet mot den. Men det har varit några utbrott i Storbritannien och på ett äldreboende i Finland. Där har man sett att de som fått två doser vaccin klarade sig bra, ingen blev svårt sjuk eller avled. De som drabbades var de som var ovaccinerade eller bara hunn it få en dos.

– Jag är mera orolig för att deltavarianten ska ge en stor smittspridning globalt. Ju mer det sprids desto fler andra mutationer kan vi få.

– I höst kommer Sverige att ha tillgång till uppdaterade vaccin från både Pfizer och Moderna så fort de är godkända men det är ett jättebekymmer för hela världen, säger Richard Bergström.