Flera svenskar väntar på flygplatsen: ”Får se om vi lyckas komma med planet”

Situationen är fortfarande kaosartad vid entréerna till Kabuls flygplats. Från morgon till kväll köar tusentals människor för att få en plats på ett evakueringsplan, bort från den talibanintagna huvudstaden. Folkmassorna som samlats vid ingångarna har gjort det i princip omöjligt att ta sig in även för de med utländska pass – men under tisdagsmorgonen uppger flera svenskar för DN att de med hjälp av försvarsmaktens trupper lyckats ta sig in på flygplatsen.

– Vi var tvungna att gå med avloppsvatten upp till midjan för att nå fram till platsen där man fick visa upp sitt pass. Jag och min familj lyckades komma in med hjälp av en svensk soldat, säger en 26-årig man hemmahörande i Västsverige.

Även inne på flygplatsen är informationen knapphändig berättar han.

– Det är hundratals människor, barnfamiljer som sitter här och inte vet om de kommer att få en plats på något av flygplanen.

Två andra familjer som DN pratat med har också tagit sig in på flygplatsen, de hoppas få platser på ett flyg till antingen Islamabad i Pakistan eller Tiblisi i Georgien, och därifrån vidare till Sverige.

– Jag och min bror fick hjälp in. Vi skrev upp oss på en lista men det var 200 namn före oss på den. Personalen säger att det går ett plan till Pakistan snart, vi får se om vi lyckas komma med, säger en 32-årig man med permanent uppehållstillstånd i Sverige.

För att kunna genomföra evakueringen av svenskar och lokalanställda har Sverige både säkerhetspersonal och diplomatisk personal på plats på flygplatsen, uppger UD:s presstjänst.

”Vår personal arbetar intensivt för att de skyddsbehövande ska komma in på flygplatsen och tas om hand för vidare transport ut ur landet”, skriver presstjänsten i ett mejl till DN.

UD har kontaktat de som anmält sig på svensklistan och informerat om att det finns transporter från Kabul. UD kan inte hjälpa till med transporter till flygplatsen utan uppmanar alla att själva bedöma om det är möjligt och tillräckligt säkert att ta sig till flygplatsen.

Några ytterligare detaljer kring evakueringsarbetet kan de dock inte gå in på.

”Vi har full förståelse för att svenskar som är i Afghanistan befinner sig i en mycket utsatt situation. UD och ambassaden arbetar intensivt under mycket svåra omständigheter med att bistå svenskar som vill lämna Afghanistan”, skriver UD.