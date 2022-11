Flera toppdonatorer vänder Trump ryggen

Efter månader av spekulationer meddelade Donald Trump på tisdagskvällen att han kommer ställa upp i presidentvalet 2024.

Beskedet kom en vecka efter mellanårsvalet, där flera av kandidaterna som Trump ställt sig bakom förlorade i viktiga vågmästardelstater. Trots att han själv inte stod på några valsedlar har expresidenten på flera håll pekats ut som en av valets förlorare och flera republikaner menade att Trump kostade partiet viktiga mandat i kampen om kongressen.

I veckan har även flera tunga donatorer gått ut med att de inte längre kommer stödja Trumps valkampanjer, skriver The Hill.

En av dem är multimiljardären och hedgefondchefen Ken Griffin. I mellanårsvalet donerade han närmare 68 miljoner dollar till republikanska kandidaters kampanjer. I stället ser han Floridaguvernören Ron DeSantis, som tog hem en jordskredsseger i årets val, som ett bättre alternativ.

– DeSantis kommer kandidera med en meritlista med otroliga framgångar, säger Griffin, trots att guvernören ännu inte har meddelat att han ställer upp.

Mångmiljardären Ken Griff har fått nog av Trump. Foto: Yolanda Ruiz/Zumapress/MEGA/TT

Även den republikanske toppdonatorn Stephen Schwarzman säger nej till Trump.

– Det är dags för Republikanerna att vända sig till en ny generation ledare och min avsikt är att stötta en av dem, säger Schwarzman, som är vd för riskkapitaljätten Blackstone Groups.

Inte heller miljardären Robert Mercer och dottern Rebekah Mercer planerar att stötta Trump, enligt uppgifter till CNBC. 2016 lade de miljontals dollar på att få Trump vald och var några av hans största bidragsgivare, men därefter har donationerna minskat.

Om trenden fortsätter kommer expresidenten i stället få förlita sig på mindre bidragsgivare, vilka stod för en stor del av de 774 miljoner dollar som Trump drog in till valkampanjen 2020. Samtidigt har även dessa donationer minskat under 2022, enligt The Hill.