Fluga på Pences huvud stor snackis efter debatten

USA-valet 2020

Drygt 70 minuter efter att debattörerna slagit sig ner landade flugan på Pences huvud, mitt i stundens allvariga debatt om strukturell rasism. Där satt den sedan tydligt i bild under 123 sekunder, till synes utan att vicepresidenten märkte av det.

Kontrasterna mellan flugans mörka kropp och Pences kritvita hår gjorde det svårt att slita blicken och ännu svårare att lyssna på vad han hade att säga. Det dröjde inte länge innan de första kommentarerna och skämten började dyka upp.

https://twitter.com/RandPaul/status/1314029601958617088

Konservativa republikanen och senatorn Rand Paul skojade på Twitter att ”the deep state planted a bug on @VP. The illegal spying is really out of control”, en ordvits med bäring på att ”bug” betyder både småkryp och avlyssningsutrustning. Bidens stab var snabbt ute med en bild på presidentkandidaten med en flugsmällare i handen och meddelandet ”Pitch in $5 to help this campaign fly” – bidra med 5 dollar för att få den här kampanjen att flyga.

Vicepresidentens utmanare såg också till att muta in adressen ”flywillvote.com” som dirigerar användaren vidare till Demokraternas ”iwillvote.com”. Bidens team sålde därtill på nätet flugsmällare på vilka man tryckt ”Truth over flies” – en parafras på hans slogan ”Truth over lies”.

https://twitter.com/TeamJoe/status/1314041430382272514

#flygate blev snart en av Twitters mest använda hashtagg och ordboken Merriam-Webster hävdar att ”fly” också blev ett av de mest eftersökta orden. Snapchat erbjöd vidare ett filter där användaren kan få Pences frisyr med flugan på exponerad över ens porträtt.

Många tidningar skrev skämtsamma rubriker som exempelvis The Guardian där någon skojare filat fram ”Pretty fly for a white guy”. Washington Post publicerade lättsamt en intervju med flugan som bara hade ”bzzzzz” till svar. Komikern och programledaren Stephen Colbert kommenterade: ”Den var kvar i mer än två minuter! Två minuter! Det innebär att den där flugan har en längre koncentrationsförmåga än USA:s president!”

Läs mer:

Martin Gelin: Kamala Harris behöll laserfokus på pandemin

Pandemi, ekonomi och abort i nattens debatt

”Kamalaland” formade kvinnan som kan bli vicepresident

Pence laddar med lågmäldhet på kristna högerkanten