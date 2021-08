Flygplatsen i Kabul – nålsöga för afghaner omringade av våld

Landningsbanan var gropig och landningen skakig. Det berodde på slarvigt lagade hål i marken efter granatattacker, påstod min stolsgranne, en tysk biståndsarbetare. Längs flygplatsens manöverområde stod vrak av passagerar- och militärplan uppställda.

Det är minnesbilder från tidigt 2000-tal av en landning på Kabuls internationella flygplats. Sedan den tiden har flygplatsen rustats upp. Flygplansvraken forslades bort. En ny utrikesterminal byggdes med hjälp av japanska biståndspengar, och 2014 fick den avgående afghanske presidenten Hamid Karzai äran att namnge flygplatsen.

Det var meningen att Hamid Karzai International Airport (HKI lyder den internationella förkortningen) skulle byggas ut ytterligare, bland annat med ännu en terminal och ett femstjärnigt hotell. Men projektet, som presenterades för fyra år sedan, har hittills inte kommit igång.

Afghaner trängs på Hamid Karzai International Airport i hopp om att kunna lämna landet. Flygplatsen har förvandlats till epicentrum för Afghanistans kaos. Foto: AFP

I stället är flygplatsen i Kabul känd – eller ökänd – som en av världens mest befästa. På flygplatsområdet är flera meter höga betongblock krönta med taggtråd utplacerade, liksom barrikader av sandsäckar. Utposterad militär står redo med skjutklara kulsprutor, och horder av bistra uniformsklädda män granskar passagerarnas bagage och färdhandlingar.

Den höga säkerheten är motiverad. Afghanistans permanenta kris har under alla år kastat en mörk skugga över den civila flygtrafiken. Ett exempel är när amerikanskt bombflyg attackerade flygplatsen hösten 2001, för att driva talibanregimen på flykten. Ett annat exempel är självmordsattacken för tre år sedan riktad mot den dåvarande vicepresidenten Abdulrashid Dostum. Han överlevde, men 23 människor dödades och över 100 skadades.

Därefter har flygplatsområdet varit utsatt för talibaner, IS och andra väpnade extremistgrupper. Så sent som i december förra året anfölls flygplatsen med granater.

Och just nu är Hamid Karzai International Airport förvandlat till själva epicentret för Afghanistans förvärrade kaos och omvärldens oförmåga att hantera konsekvenserna av talibanernas maktövertagande i landet.

Det har gått mindre än två veckor sedan den sunniextremistiska talibanrörelsen intog Afghanistans huvudstad Kabul och utropade ett islamiskt emirat. Under den tiden har läget på flygplatsen blivit alltmer desperat.

Den 15 augusti, när nyheten om talibanernas maktövertagande briserade, tog ett hundratal familjer sin tillflykt till rondellen utanför flygplatsens huvudingång.

Skaran växte mycket snabbt och många lyckades ta sig in på själva flygplatsområdet. Redan den 16 augusti tvingades amerikanerna tillfälligt stoppa evakueringarna på grund av kaos på startbanan. Ett Airbusplan från tyska Bundeswehr som landade omringades genast av hundratals desperata afghaner. Piloten beslöt att lyfta så snart som möjligt för att inte förvärra situationen. Bara sju personer togs ombord.

Å andra sidan lyfte samma dag ett transportplan från amerikanska armén av typen Boeing C-17 Globemaster till Doha i Qatar. Det hade inte mindre än 823 afghaner ombord. Det är 150 fler passagerare än vad som tidigare tagits ombord på ett plan av denna typ, enligt BBC.

Bilden inifrån det amerikanska C-17-planet, fyllt av hundratals flyktingar, spreds över världen den 19 augusti. Foto: Brandon Cribelar/U.S. Air/TT

Men även om flygtransporterna fått upp farten är risken överhängande att många av dem som nu väntar vid flygplatsen kommer att lämnas kvar när fönstret stängs för evakueringar den 31 augusti.

Det är sista dagen för utrymningen från Afghanistan, enligt de beslut som fattats av USA:s president Joe Biden och av talibanerna. Efter månadsskiftet augusti/september kommer den USA:s militär – för närvarande är omkring 6 000 amerikanska soldater utkommenderade i och kring flygplatsen – att dra sig tillbaka.

Flygplatsområdet liknar alltmer ett flyktingläger, med tiotusentals människor i tröstlös väntan. Mammor försöker trösta sina uttorkade småbarn i den över trettiogradiga hettan, barn kilar rastlöst omkring på de nötta gräsplättar som ska föreställa planteringar, bekymrade män diskuterar sinsemellan eller väntar stoiskt.

De som vill ut ur Afghanistan är utländska hjälparbetare som haft uppdrag i landet, afghanska tolkar och lokalanställda, kvinnor som är rädda för att bli måltavlor för talibanernas våldsamma religiösa fanatism. Och alldeles vanliga afghaner som räds ett kommande talibanstyre.

Ett militärt transportplan lyfter medan afghaner som inte kan ta sig till flygplatsen ser på. Foto: Marcus Yam/LA Times/TT

Flera afghanska journalister och biståndsarbetare som varit i kontakt med västerländska kolleger har raderat sina konversationer på sociala medier och även stängt sina konton. De är rädda att bli spårade av talibanerna och stämplade som kollaboratörer med ”ockupanterna”, det vill säga den Natoledda koalitionen.

Men de har samma problem som många andra att ta sig ut ur Afghanistan via flyg från Kabul. Flygplatsen har blivit ett nålsöga i skräckens och kaosets Afghanistan, ett hinder som långt ifrån alla som vill kan komma igenom.

Världens medier har förmedlat bilder som i sin ohygglighet redan blivit historiska: män som i förtvivlans mod klänger fast vid landningsställen på lyftande flygplan. Spädbarn som frigörs från folkträngseln utanför flygplatsens avspärrningar, lyfts över taggtråden och tas emot av amerikanska marinsoldater. Och den obeskrivliga trängseln ombord på de militära transportplanen.

Flygplatsen är uppdelad i en civil och en militär del. Men nu är i stort sett allt civilt trafikflyg till och från Kabul stoppat. Vägspärrarna till den civila delen av flygplatsen kontrolleras av talibanska milismän.

Den militära delen av flygplatsområdet övervakas av afghanska specialtrupper understödda av amerikanska marinsoldater, men de håller sig i bakgrunden för att undvika konfrontation med talibanmilisen. Denna del av Kabuls flygplats är det sista lilla stycke land som USA kontrollerar i Afghanistan. Det är härifrån de hett åtrådda evakueringsflygen lyfter.

Enligt flera vittnesuppgifter avkrävs den som ska passera spärrarna pengar, flera hundra dollar – ”avgifter” som inte är annat än mutor. Och långt ifrån alla kommer ens fram till bommarna. Al Jazeeras utsände beskriver hur civila motas bort med slag av batonger och käppar, hur varningsskott avlossas i luften.

Det kommer också rapporter om familjer som fastnat i kaoset. ”Jag har kontaktats av fler än 50 personer som uppmanats av brittiska UD att ta sig till flygplatsen (...) de har suttit fast där i upp till sex dagar”, skriver den afghansk-brittiske ingenjören Bashir Gharwal i ett nödrop på Twitter.

En amerikansk marinsoldat tar emot ett spädbarn som lyfts över taggtråden vid flygplatsen. Foto: Omar Haidiri/AFP

Situationen har lockat lycksökare att slå mynt av situationen. Enligt Wall Street Journal har den beryktade amerikanske säkerhetsentreprenören Erik Prince erbjudit afghaner plats på ett chartrat plan ut ur Kabul. Priset är 6 500 dollar (cirka 57 000 svenska kronor) per person.

Men det är ändå osäkert om en aldrig så dyr biljett garanterar utresa. Det finns åtskilliga vittnesmål om människor som har plats på plan som ska flyga ut, men som inte når fram i tid eftersom de fastnar i spärrarna.

Den amerikanska hjälporganisationen Carter Center hade ordnat utresa för 40 utsatta afghanska kvinnor på ett chartrat flygplan till Ukraina. Carter Centers landchef Stacia George berättar för Wall Street Journal att de väntade i två dagar på att få igenom kvinnorna förbi flygplatsens militära spärrar. Men det var ändå förgäves. Planet tvingades lyfta halvbesatt.

”De riskerar sina liv för att komma till flygplatsen, och vi kan ändå inte få igenom dem”

– Det här är människor som är pressade och ansatta av talibanerna. De riskerar sina liv för att komma till flygplatsen, och vi kan ändå inte få igenom dem. Det finns inte ord att beskriva hur frustrerande detta är, säger Stacia George, som kallar situationen ”tragisk, surrealistisk och apokalyptisk”.

Hittills har ett tjugotal människor dödats i trängseln vid flygplatsen, enligt försvarsalliansen Nato. Det handlar om köande som trampats ned eller klämts mot flygplatsens murar och avspärrningar. Men också om folk som kommit med vapen och uppfattats som ett hot och därför skjutits ihjäl av vaktstyrkorna.

Människor som försöker ta sig in på flygplatsområdet tvingas vänta vid en talibansk vägspärr. Foto: Marcus Yam/LA Times/TT

Amerikanska trupper hjälper evakuerade ombord på ett militärt transportplan av typen C-17 Globemaster. Foto: Senior Airman Brennen Lege/U.S. Air Force/AP

En talibankrigare hindrar folk från att passera och förklarar hur passagen in till flygplatsen ska gå till, 19 augusti. Foto: Marcus Yam/LA Times/TT

Rädslan för terrordåd riktade mot flygplatsen finns där hela tiden, antingen i form av attacker utifrån eller som terrordåd av självmordsbombare. Och på torsdagen skedde två attacker kring flygplatsen, misstänkta terrordåd.

Även om dessa uppgifter är osäkra är hotet från IS högst verkligt. IS Khorasan, som terrorgruppen kallar sig i Afghanistan, har tidvis mycket aktivt och öppet utmanat talibanerna. Flera blodiga terrordåd i Afghanistan, bland annat mot en förlossningsklinik i Kabul, kopplas till IS.

– Terrorgrupper som IS vill gärna ta på sig att ha ”jagat ut” västvärldens representanter från flygplatsen (i Kabul), säger den brittiske försvarsministern Ben Wallace till Wall Street Journal, och fortsätter:

– Om dessa terrorister bestämmer sig för att agera är vi mycket, mycket sårbara.

