Flygstörningarna fortsätter – 2 200 avgångar inställda

Under julhelgen ställdes över 8 000 flyg in på grund av omikronvariantens spridning, enligt AFP. Ett stort antal piloter och kabinpersonal hade då antingen sjukanmält sig eller isolerat sig under pågående smittspårning.

Problemen fortsätter i början av den nya veckan. Enligt BBC har över 2 200 avgångar ställts in på måndagen. Förutom coronaviruset har även vädret orsakat störningar.

Kinesiska flygbolag står för majoriteten av de inställda flygen. Bland annat China Eastern och Air China strukit 420 respektive 190 avgångar. Peking och Shanghai är de hårdast drabbade destinationerna i landet.

Även USA har drabbats hårt. Det gäller främst bolaget United Airlines och JetBlue, samt flygplatsen Seattle-Tacoma i delstaten Washington.

”Den nationella ökningen av omikronfall den här veckan har haft en direkt påverkan på vår flygplanspersonal och vår bemanning. Som ett resultat har vi tyvärr behövt ställa in en del flyg”, meddelade United Airlines i en kommentar under julhelgens störningar.

Andelen inställda avgångar är fortfarande låg, men ändå större en vanligt under en av årets mest reseintensiva perioder.

I Sverige har störningarna under julhelgen varit betydligt färre, även om sjukfrånvaron varit en utmaning.

– Det har varit en intensiv period. De allra flesta flygningar har kommit i väg som planeras. Resenärerna som drabbats av inställningar har vi lyckats boka om på liknande avgångar, säger SAS presschef Freja Annamatz.

På måndagen har tre avgångar från Stockholm ställts in, fem från Oslo och en från Köpenhamn.

– Det ser betydligt bättre ut nu. Coronaläget innebär en högre sjuknärvaro, men de allra flesta flygningarna går som planerat, säger hon.

Under måndagen bildades dock stora köer på Arlanda och Landvetter efter olika teknikproblem på flygplatserna.