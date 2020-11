FN: Alarmerande nivåer av etniskt våld i Etiopien

Det är i staden Mai-Kadra, i Tigray-provinsens västra utkant vid gränsen till Sudan, som stora mängder civilpersoner på tisdagen ska ha dödats i en massaker som skylls på styrkor lojala med provinsstyret i Tigray. Amnesty International har talat med oberoende vittnen som hävdar att många av offren tillhörde folkgruppen amhara som är hemmahörande i grannprovinsen med samma namn.

Regeringen i Addis Abeba, under ledning av premiärminister Abiy Ahmed, har stängt ned alla internet- och telefonförbindelser till Tigrayprovinsen och har under de senaste dagarna inlett en propagandaoffensiv och det är därför mycket svårt att bedöma sanningshalten i de uppgifter som kommer ut från området.

Men klart är att förutsättningarna har stärkts för omfattande våld med etniska förtecken i spåren av den militäroperation som inleddes för en dryg vecka sedan.

Abiy försöker ta kontroll över Tigray-provinsen, hem för rörelsen TPLF som efter ett lokalval i augusti brutit förbindelserna med den federala regeringen i Addis Abeba.

Det etniska våldet har nåt ”alarmerande nivåer” i Etiopien, sade FN:s särskilda kontor för förhindrande av folkmord, OSAPG, på torsdagen.

– De två särskilda rådgivarna har tagit emot rapporter om etniskt och religiöst motiverade förekomster av hets mot folkgrupp, uppvigling till våld och allvarliga människorättsbrott, skriver man i ett uttalande.

Män donerar blod till regeringens trupper. Foto: Eduardo Soteras/AFP

Federala styrkor inledde den 3 november en offensiv mot Tigrayprovinsen. TPLF är en härdad organisation som 1991, efter ett 17 år långt inbördeskrig, besegrade den dåvarande Derg-juntan i Addis och sedan skulle dominera etiopisk politik under ett kvartssekel. Under parollen ”etnisk federalism” försökte man minska den tävlan om inflytande mellan olika folkgrupper som präglat etiopisk politik under många år. Men dagens allvarliga läge tyder på att denna decentralisering snarare förstärkt motsättningarna. Paralleller har dragits till läget i Jugoslavien vid inbördeskrigets utbrott.

I Tigray står TPLF starkt – rörelsen uppskattas ha en kvarts miljon soldater och milismedlemmar till sitt förfogande och har dessutom ett starkt självförtroende sedan det långa inbördeskriget.

Men situationen blir allt mer prekär för tigreaner som bor på andra platser i landet. Regeringen har börjat kräva att lokala id-kort, som visar etnisk härkomst, ska uppvisas vid utresa ur landet och tigreaner med inflytande har samlats upp i interneringsläger i huvudstaden Addis Abeba.

Poliser har krävt att FN:s livsmedelsprogram WFP ska upprätta listor över anställda med tigreansk härkomst på kontoret i Amhara-provinsen, skriver Reuters korrespondent på fredagen.

EU:s utrikeschef Josep Borrell säger i ett uttalande att ”etniskt motiverade åtgärder och anklagelser om övergrepp som sker i Etiopien är djupt oroande”.

– Risken för en storskalig humanitär kris är överhängande och en omedelbar nedtrappning är nödvändig. Alla parter måste visa återhållsamhet, säger han.

De etniska motsättningarna förstärks av användandet av lokalt förankrade miliser i säkerhetsoperationer, enligt Dino Mahtani, biträdande Afrikachef vid International Crisis Group.

– Samtidigt radas etniska tigreaner upp i Addis Abeba och på andra håll. Allt pekar mot en trend av ökat etniskt våld och det kan snart komma att karaktärisera vad som är på väg att bli en större inrikespolitisk kris i Etiopien, säger han till DN.