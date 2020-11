FN: Nio miljoner kan tvingas fly nytt inbördeskrig i Etiopien

Ordkriget mellan premiärminister Abiy Ahmed och den tigrianska rörelsen TPLF har pågått under flera års tid. Men den senaste veckans utveckling har gått med rasande fart och nu är landet, med 110 miljoner invånare och det näst största i Afrika, på väg mot fullskaligt inbördeskrig.

Det var under natten till onsdagen förra veckan som fjolårets fredspristagare Abiy Ahmed beordrade en stor offensiv mot provinsen Tigray i norr, där den regionala rörelsen TPLF helt har brutit förbindelserna med regimen i Addis Abeba. TPLF är ett parti som under det senaste kvartsseklet kontrollerat den etiopiska statsmakten, men som marginaliserats kraftigt under Abiys omfattande reformer sedan han tillträdde som premiärminister för snart tre år sedan.

I augusti hölls ett lokalval i Tigray, medan övriga landet valde att vänta till nästa år (på grund av coronakrisen) och båda sidor hävdar i princip att den andra styr utan stöd i författningen.

Offensiven följdes av flera dagars bombräder mot militära ställningar och tunga vapen som TPLF ska ha kommit över under en räd mot armébasen i Tigrays regionhuvudstad Mekelle.

Är detta en snabb operation som kommer att uppnå sitt syfte – att eliminera TPLF:s ledarskikt och återupprätta den statliga kontrollen över provinsen? Eller är det början på ett inbördeskrig som kan bli utdraget?

Åsikterna går isär bland forskare som DN talat med. Klart är att ingen vet exakt vad som händer på marken då all telefon- och internettrafik i Tigray har stängts av. FN gissar att dagens 1,9 miljoner flyktingar i landet kan bli svindlande nio miljoner vid en växande konflikt.

Redie Bereketeab, forskare vid Nordiska Afrikainsitutet, tror på ett snabbare förlopp och säger att TPLF sannolikt underskattat motpartens styrka.

– Tigray är omringat och det kommer rapporter om att den nationella armén rör sig mot städer som Shire och Mekelle, säger han på telefon till DN.

I Mekelle ligger basen som halva Etiopiens armé utgått från under 20 års kallt krig med grannlandet Eritrea. Dessa styrkor domineras av TPLF, som ska ha stulit tunga vapen under en räd som föregick Abiys offensiv. En räd som Redie Bereketeab tror var ett misstag.

– De gjorde en felräkning när de trodde att de kunde luta sig mot tyngre vapen, som nu verkar ha neutraliserats under flygräderna. Den starka handen är nu borta, och den nationella armén tar över positioner inne i Tigray, säger han.

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed förklarade på onsdagsmorgonen att han inlett en militär offensiv mot TPLF. Foto: AFP Photo

Kjetil Tronvoll, norsk Etiopien-kännare som förutspådde veckans urladdning tre dagar innan den inträffade, är betydligt mer pessimistisk både vad gäller Abiys chanser att besegra TPLF och att själv överleva politiskt. Som intäkt för att allt inte gått Abiys väg tar han den senaste dramatiken: På söndagen bytte Abiy på samma gång ut utrikesministern, chefen för underrättelsetjänsten samt arméchefen i en överraskande rockad.

– Han gör detta mitt under en militär offensiv. Det tyder inte på att han står stark, säger han.

Tronvoll tror att den sida som har starkast stridsmoral kommer att vinna, och där är det fördel TPLF. Rörelsen har sina rötter i en gerillaorganisation som på mitten av 1970-talet tog upp vapen mot Derg-juntan i Addis. Detta krig skulle pågå i mer än 15 år och det var TPLF som stod som segrare, vilket förklarar dess dominans i landet sedan tidigt 1990-tal.

TPLF har alltså självförtroendet – och kunskapen om den egna terrängen. Tigray-provinsen domineras av oländiga bergstrakter och det finns gott om reträttpositioner för den härdade rörelsen.

I slutänden kan kriget komma att avgöras av vad som händer politiskt i övriga delar av landet. Paralleller har dragits mellan dagens läge i Etiopien och det i Jugoslavien innan sönderfallet blev ett faktum.

– Det är otroligt deprimerande, väldigt tragiskt. Vi kan stå inför en total statskollaps. Etiopien är Afrikas sista imperium och utifrån hur vi förstår imperier, så kollapsar de när centrum blir tillräckligt svagt, säger Kjetil Tronvoll.