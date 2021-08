FN: Sannolikt att talibanerna avrättar människor

– Det råder allvarlig fruktan för kvinnor, journalister och den nya generationens ledare som tagit sig fram under senare år. Afghanistans olika etniska och religiösa minoriteter riskerar också våld och förtryck med tanke på tidigare mönster av grova kränkningar under talibanstyret samt alla rapporter om avrättningar och riktade attacker under de senaste månaderna, sade Michelle Bachelet under ett krissammanträde på tisdagen.

Hon säger att FN har en nolltolerans för kvinnoförtryck och beskriver det som en absolut gräns, men säger inget om vad överträdelser av den skulle få för konsekvenser för extremistgruppen som under fem år fram till 2001 styrde landet och utövade måttlöst tyranni särskilt mot just flickor och kvinnor. Otaliga vittnesmål talar för att talibanerna ideligen nonchalerar sitt löfte om att respektera mänskliga rättigheter.

Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Miljontals afghaner fruktar för sina liv och många uppges hålla sig gömda undan talibanerna. En oberoende grupp människorättsexperter under FN-flagg meddelar att talibaner går från dörr till dörr och ägnar sig åt husrannsakningar, gripanden, trakasserier, hot, stölder och olika sorters vedergällningar mot oliktänkande.

FN:s människorättsråd överväger att presentera en resolution med utgångspunkt i ett utkast formulerat av Pakistan å den islamiska samarbetsorganisationen OIC:s vägnar. Utkastet nämner dock inte talibanerna vid namn och en diplomat säger anonymt till Reuters att västvärldens förhandlare tycker att det är ”extremt minimalistiskt” och att gruppen är ”besviken”.

Parallellt pågår fortsatta ansträngningar för att kunna evakuera så många som möjligt från flygplatsen i den afghanska huvudstaden Kabul. Den USA-ledda insatsen ska ha lyckats föra ut 21 600 personer under ett dygn fram till tisdagsmorgonen, men ännu väntar stora folkmassor med hopp om att få en plats ombord på ett plan före deadline den 31 augusti.

