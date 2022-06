FN:s miljömöte avslöjar stort gap till målet

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

– För naturen räcker det inte med netto noll, vi måste ha mer natur 2030 än vi har i dag, säger Marco Lambertini, generalsekreterare för WWF International.

– Det positiva är att naturen har en enastående förmåga att återhämta sig och komma tillbaka, om vi gör rätt saker, tillägger han.

Under miljömötets sista dag anordnade Världsnaturfonden tillsammans med forskare och representanter för bland annat OECD och företrädare för industriorganisationer ett seminarium om det som kommit att kallas för naturpositiv ekonomi (NPE). Det handlar om att styra om finansiella flöden, produktion och konsumtion så att den biologiska mångfalden inte längre skadas och utarmas, utan i stället gynnas.

En svårighet är att komma överens om vad som egentligen menas med biologisk mångfald, och hur den ska mätas och övervakas.

– För klimatet har vi ett tydligt och mätbart mål att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll 2050. Men för naturen saknas än så länge ett sådant mål att enas kring för att globalt kunna styra åt samma håll, säger Marco Lambertini.

Kumi Kitamori, som ansvarar för miljöfrågor inom OECD, pekar på vikten av att identifiera subventioner som i dag går till miljöskadliga verksamheter i form av exempelvis icke hållbart fiske, jordbruk och skogsbruk. Enligt en grov uppskattning handlar det om sammanlagt 1,8 biljoner dollar globalt.

– Världens regeringar satsar ungefär tio gånger mer på naturskadliga verksamheter i dag än på naturskydd och sådant som kan klassas som naturpositivt, säger Kumi Kitamori.

Liksom många andra under miljömötet pekar hon också på behovet att utveckla BNP-måttet, så att det även omfattar naturvärden. En skövlad skog ska inte kunna räknas som en pluspost.

Mötets stomme har annars varit tre så kallade ledarskapsdialoger, där ländernas miljöministrar och andra representanter diskuterat det akuta läget, hur världen ska återhämta sig i grön riktning efter coronapandemin och hur de åtaganden som länderna redan är överens om ska genomföras i snabbare takt. Samtalen kokas ned till slutdokument med tämligen allmänna uppmaningar och rekommendationer.

– Det jag har sett handlar främst om goda men otillräckliga principer, säger Åsa Persson, forskningschef på Stockholm Environment Institute.

Samtidigt under mötets sista dag pågick en klimatstrejk. Fridays for future ledde en marsch mellan Odenplan och Norrmalmstorg under ett nytt upprop med krav på Sveriges politiker. Enligt arrangörerna samlade den tusentals demonstranter.

– Vi strejkar eftersom vi har fått nog av tomma ord. Efter 50 år av konferenser vill vi se förändring, säger Greta Thunberg till DN.

Fridays for future marscherade från Odenplan till Norrmalmstorg i Stockholm. Foto: Meli Pettersson Ellafi/TT

Uppropet, som lanserades tidigare i veckan, kräver bland annat bindande och årliga utsläppsminskningsmål, en transformation av energisystemen och att svensk politik genomsyras av respekt för urfolks rättigheter.

– Det är ett nytt sätt för oss att bli mer konkreta. Under de här åren har vi träffat människor från olika håll i världen, som ställer högre krav och har högre förväntningar på oss som aktivister i ett väldigt privilegierat land, säger aktivisten Andreas Magnusson.

Även på miljömötet i Stockholmmässan fanns en viss representation av unga. I Stockholm+50 Youth Task Force ingår en grupp med 50 ungdomar från hela världen i åldrarna 16–31 år.

– Det är bra att vi har blivit inkluderade i förberedelsearbetet, men jag tycker att vi borde ha inkluderats på ett bättre sätt i själva mötet också. Vi älskar alla fina ord som sägs här, men vi vill att de orden också omsätts i meningsfull, konkret handling, säger 24-åriga Saher Rashid Baig från Pakistan.

Saher Rashid Baig från Youth Task Force. Foto: Sverker Lenas

18-åriga Alejandro Luque tycker att unga också borde ha fått tagit plats i panelerna på högnivåmötena.

– Vi har engagerat oss i förberedelserna i åtta månader, men sedan sker allting väldigt snabbt och i sista stund. Vi är lite besvikna över att det inte blir något framförhandlat slutdokument och sannolikt heller ingen uppföljning, säger han.

Läs mer: Ungdomar stämmer svenska staten för bristande klimatpolitik