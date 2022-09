Folkmassor och hav av blommor utanför Buckingham Palace

Alla florister i omgivningen hade sålt slut tidigt på fredagen och hovet har angett särskilda platser där människor kan lägga sina buketter och kransar.

– Vi känner oss mycket nära drottningen och vi vill sörja tillsammans med det brittiska folket, det är otroligt sorgligt. Vi ska åka tillbaka till Malaysia, men vi ville komma hit. Hon regerade i 70 år och besökte Malaysia tre gånger, hon kommer definitivt att saknas. Alla i Malaysia kommer att sakna henne – som en del av samväldet är det väldigt sorgligt för oss, säger turisten Rani Krishnasamy till Independent.

Under dagen hålls även en tyst minut för att hedra drottningen, och Storbritanniens nya regent, kung Charles III, gör ett första framträdande i den rollen. Han och drottninggemålen Camilla ska resa från Balmoral till London för att träffa den nytillträdda premiärministern Liz Truss. Vid lunchtid samlas det brittiska parlamentet för att hedra drottningen.

Regeringen kommer att meddela hur länge Storbritannien kommer att befinna sig i landssorg, troligtvis närmare två veckor, enligt brittiska medier. Över hela landet kommer kyrkklockor att ringa. Hovets sorgeperiod har bestämts av Charles III och ska vara från nu till sju dagar efter begravningen som preliminärt är planerad till den 19 september.

– Alltsedan jag var en liten flicka har hon varit det enda jag känner till, Englands drottning har alltid funnits. Jag har alltid önskat att jag kunde få dricka te med henne. För mig var hon som en mormor och för min mamma var hon som en mor. Vi strävar efter att vara lika kloka och progressiva som hon var. Att ha förlorat henne betyder massor för hela världen, inte bara den engelska säger Twyene Rabelais, som hedrar Elizabeth II utanför Buckingham Palace, till Independent.

Senare under fredagen väntas kungen att vända sig till nationen i ett förinspelat tal på tv under tidig kväll. Under dagen väntas även en tyst minut att hållas. Först i morgon lördag kommer Charles III att formellt utropas till kung.

