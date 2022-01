En vecka efter familjetragedin – då stormades hans arbetsplats

Jamie Raskin som är demokrat från Maryland tog med sin yngsta dotter Tabitha, 23, till kongressen för ett år sedan. De befann sig båda i svår sorg.

De hade precis mist sin son och bror, Tommie Raskin. Jamie Raskin hittade honom död hemma i gillestugan på nyårsafton. Tommie Raskin hade tagit sitt liv, efter en lång kamp mot en depression.

Tabitha Raskin oroade sig för Trumpanhängarnas hårda retorik, och bad sin pappa Jamie avstå från att vara med när kongressen skulle räkna elektorsrösterna i presidentvalet. Det ville han inte, det var för viktigt att vara med och bekräfta Joe Bidens valseger.

Raskin vid manifestationen på vinterkvällen. Foto: Pontus Höök

Så han bad henne följa med istället.

De befann sig på olika ställen av kongressbyggnaden när rasande Trumpanhängare bröt sig in i Kapitolium. Han evakuerades till ett konferensrum i kongressen. Hon barrikaderade sig på en annan kongressledamots kontor.

Kort därpå tackade han ja till uppdraget att föra representanthusets talan i riksrätten mot Donald Trump. Han hade redan förlorat sin son och vägrade förlora sitt land också.

Demokraterna misslyckades med att samla tillräckligt stöd för en fällande dom mot Trump i vintras. Men kartläggningen av händelserna den 6 januari fortsätter. Raskin ingår i kongressens särskilda granskningskommitté.

Stormningen den 6 januari 2021. Foto: Lev Radin/TT

Under året som gått har han även skrivit en bok om sina upplevelser. ”Unthinkable: Trauma, Truth, and the Trials of American Democracy.” lyder titeln och boken handlar alltså om trauman, sanningen och prövningarna för den amerikanska demokratin.

– Det har varit ett svårt år, säger Raskin när han träffar DN och en brittisk tidningsreporter i samband med en manifestation för demokratin utanför Kapitolium på torsdagskvällen.

– Vi förlorade vår son som var en fantastisk människa. Vi förlorade något viktigt med den där grymma attacken på vår demokrati. Men vi ska slåss. Folk säger att man kan gå styrkt ur ett trauma. Kanske kan vi bli starkare. Det kommer att vara annorlunda.

Raskin och hans partikamrater vill vidga rösträtten. Problemet är att Demokraterna har en bräcklig majoritet. Och Republikanerna har i princip inget intresse av att diskutera konsekvenserna av stormningen den 6 januari.

Endast två republikanska kongressledamöter, Liz Cheney och Adam Kinzinger, deltar i granskningskommittén. Cheney var den enda republikanska kongressledamoten på plats när årsdagen uppmärksammades under torsdagen.

Liz Cheney. Foto: Pontus Höök

– Några befann sig på en begravning i Södern och jag hoppas att de kan inkomma med sina vittnesmål i efterhand. Och när det gäller dem som bara struntade i att komma dit så tycker jag att det är en skam och skandal, säger Jamie Raskin.

Hur ska vi förstå att synen på stormningen blivit så polariserad?

– Vi har sett hur ett av våra stora politiska partier har intagit en position som ligger utanför ordningen i konstitutionen. De är inte längre med i det politiska systemet i USA. De attackerar våra val och de attackerar valresultatet när det inte blir som de tänkt sig. Det är mycket farligt och det är en del av den auktoritära höger som sprids över hela världen, säger Jamie Raskin.

Han ser tydliga paralleller mellan Trumphögern och Putins Ryssland eller för den delen Brasilien, Ungern och Egypten.

– Det finns liknande rörelser över hela världen som släpper loss rasism och antisemitism och fascism mot folket. Den kamp som vi befinner oss i USA är samma strid som folk befinner sig i över hela världen för att försvara de demokratiska värderingarna, säger Jamie Raskin.

Han är bekymrad över utvecklingen när det gäller rösträtten. Demokraterna har flera lagförslag på gång, men det blir svårt att baxa dem genom kongressen, eftersom majoriteten i senaten är så bräcklig och republikanerna kan använda röstningsregeln filibuster för att stoppa många lagförslag.

– Filibustern är en regel. Den finns inte i lagen eller konstitutionen och det finns redan över 100 undantag från regeln så vi borde kunna fixa ett undantag till för rösträttsprincipen, säger Jamie Raskin.

Läs mer:

Hennes dotter sköts till döds under stormningen

Karin Eriksson: Den 6 januari blir en trasig minnesdag

Poliserna hyllades och Trump fördömdes

Bidens attack mot Trump: ”En dolk mot demokratins strupe”

Trumps svar till Biden: Valet var riggat