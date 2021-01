Förintelsens minnesdag: ”Det viktigaste är att fortsätta ställa frågor”

Den 6 januari stormades kongressen i Washington av nynazister och högerextrema aktivister.

Många skrek rasistiska skällsord. Andra bar tröjor med antisemitiska budskap.

Carol Rittner är inte förvånad. Hon har ägnat sitt liv åt att undervisa om de mekanismer i samhället som göder intolerans och hat.

– De senaste åren här i USA har ofta påmint om 1930-talet. Det har skett en gradvis avhumanisering av migranter och minoriteter, säger hon till DN.

Vi träffas i hennes hemstad Dallas i Pennsylvania. Snödrivor kantar gångvägarna utanför det katolska universitet där hon länge undervisade. USA:s nya president Joe Biden växte upp bara ett par kilometer bort, i Scranton. Nu är hon orolig för hans säkerhet.

– Donald Trump har skapat en alternativ verklighet med sina lögner. Jag är orolig över det högerextrema våldet, de här miliserna och huliganerna som Trump hetsat upp. Det gör mig genuint oroad för Joe Biden och hans familj, Kamala Harris och hennes familj.

– Det är en kuslig stämning i landet nu. Jag oroar mig för vad Trump och huliganerna som stormade kongressen kommer att göra härnäst.

Carol Rittner är katolsk nunna och började tidigt i livet studera den katolska kyrkans roll i Förintelsen. Som tonåring drabbades hon djupt av att läsa Viktor Frankls ”Livet måste ha mening”, en skildring av livet i nazisternas koncentrationsläger.

– Under min uppväxt pågick det samtidigt en förnyelseprocess i den katolska kyrkan, ett försök att ta itu med skulden i Förintelsen. Samtidigt vädjade vår första katolska president, John F Kennedy, om att alla skulle ta ansvar för nationens välbefinnande, säger hon och citerar några av hans mest berömda ord:

”Ask what you can do for your country” (Fråga dig vad du kan för ditt land). Det gjorde intryck på mig, säger Rittner.

Hennes forskning och undervisning ledde till en livslång vänskap med Elie Wiesel, som överlevde Förintelsen. I många år var Rittner direktör för Elie Wiesel Foundation for Humanity. Precis som Wiesel har hon länge kämpat med frågor om vad det var som fick vissa att rädda liv under Förintelsen, medan andra passivt såg på.

Elie Wiesel var överlevande från Förintelsen och författare. Han avled 2016 i USA. Foto: Tore Bergsåker

På Förintelsens minnesdag är Carol Rittner internationell gäst hos Forum för levande historia, där hon deltar virtuellt med ett tal och seminarier som diskuterar de här frågorna.

Hon introducerar även sin Oscarsnominerade dokumentär ”The courage to care”, där hon skildrar personer som räddat liv under Förintelsen.

Filmen ställer tidlösa frågor om vad det egentligen är som får vissa människor att visa civilkurage och stå upp mot förtryck. Vad har hon lärt sig om de metoder som fungerar i undervisningen, som ”bryter igenom barriärerna av likgiltighet” som hon själv uttrycker det?

– Det som ofta fångar uppmärksamhet hos studenter är berättelser i förstahandsperspektiv, från överlevande, oavsett om det är memoarer, filmer eller direkta vittnesmål.

– Men det viktigaste är att fortsätta ställa frågor. Det har visat sig vara det mest effektiva. Elie Wiesel sade alltid till mig att de bästa frågorna inte har några enkla svar, utan bara mer komplicerade frågeställningar.

Under det halvsekel hon arbetat med de här frågorna i USA har den politiska utvecklingen varit motsägelsefull, säger hon. Dels har det skett klara framsteg i undervisning och den bredare kulturen, men samtidigt har antisemitismen och hatbrotten ökat.

– USA har öppnat nya museer och rest nya monument för att hedra Förintelsens offer. 14 delstater har infört obligatorisk undervisning om Förintelsen i grundskolan. Det är framsteg som vi arbetat hårt för. Samtidigt ser vi mer hat och intolerans runtom i landet. Jag tror att förra året slog rekord i antalet antisemitiska hatbrott.

Carol Rittner Foto: Agaton Strom

Enligt Anti-Defamation League, som kartlägger antisemitiskt våld, ägde 2.100 antisemitiska hatbrott rum i USA förra året, ett historiskt rekord. Rasistiska hatbrott överlag har också ökat kraftigt, enligt FBI:s siffror. Även antalet högerextrema grupper har ökat med 55 procent på tre år, enligt Southern Poverty Law Center, som kartlägger extremism.

– Så å ena sidan har vi sett alla de här framstegen för diskussionerna om Förintelsen, för undervisning och bildning, kulturella framsteg för tolerans och förståelse. Å andra sidan har vi Proud Boys. Vi har attacken på synagogan i Pittsburgh, där 17 personer dog. Vi har Charlottesville och attacken på kongressen.

Carol Rittner tror att det finns ett samband.

– USA förändras så fort nu och de som inte gillar den utvecklingen blir allt mer våldsamma i sitt motstånd.