Forskare: 1,5-gradersmålet går inte att nå

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

– Teoretiskt är det möjligt att nå 1,5-gradersmålet, men det är inte längre praktiskt eller politiskt möjligt att nå det målet, säger Björn-Ola Linnér, professor och forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet.

– Det finns väldigt liten acceptans för att så drastiskt dra ned användningen av fossil energi i världen. Inte minst i Sverige där man fullt medvetet har beslutat att öka utsläppen. Det får man se som en kapitulation för 1,5-gradersmålet.

Den svenska regeringen har lagt fram en budget med kraftiga nedskärningar på miljö- och klimatområdet som tillsammans med andra åtgärder leder till ökade utsläpp, vilket har fått hård kritik från flera håll. När det gäller risken att Sverige inte når sina klimatmål har finansminister Elisabeth Svantesson (M) sagt till Svenska Dagbladet: ”Gör vi det inte så gör vi det inte”.

Victor Galaz, forskare vid Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet tror inte heller att 1,5 grader går att nå:

– Att det kanske är omöjligt att nå 1,5-gradersmålet, det har vi misstänkt länge. Det kan bli en fråga som kommer upp under COP27. Men det är värt att komma ihåg varför det finns en ambition kring 1,5 grader, en högre uppvärmning kommer att ha väldigt stora effekter på människor och viktiga ekosystem.

Victor Galaz, forskare vid Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet. Foto: Mikael Axelsson

Som DN har skrivit tidigare tror många forskare världen över att världen redan har missat chansen att nå 1,5-gradersmålet. Men Johan Rockström, chef för klimatforskningsinstitutet PIK i Tyskland, tror fortfarande att det kan finnas en chans, ”Jag tillhör de som fortfarande bedömer att det är möjligt att hålla 1,5-gradersgränsen, men fönstret håller på att stängas väldigt snabbt” har han sagt till DN.

De många internationella rapporter om olika aspekter av klimatförändringen som har kommit den senaste tiden har alla ett och samma budskap – det går åt fel håll. Utsläppen skulle behöva minskas kraftigt och snabbt, nära halveras till 2030 om målet ska nås. Men trots extremväder, larmrapporter och Parisavtal beräknas utsläppen öka i år jämfört med förra året.

De löften som länderna har gett i nuläget skulle leda till en uppvärmning på 2,4 - 2,6 grader, enligt FN:s miljöorgan Unep. Enligt ett bästa scenario där länder uppfyller sina klimatplaner och löften om mål om nettonollutsläpp skulle uppvärmningen ligga runt 1,8 grader. Men det scenariot anses inte trovärdigt.

– De investeringar som görs och den infrastruktur som finns för fossila bränslen, olja, kol och gas och de utsläpp de leder till ligger långt över det som är kvar för 1,5-gradersmålet, säger Björn-Ola Linnér.

– Om målet ska klaras skulle det betyda att man inte utnyttjar de investeringarna fullt ut, och det har vi aldrig sett tidigare i en sådan omfattning. Och det är inte troligt i den situation som världen nu står inför nu. Det finns inget som talar för 1,5-gradersmålet, dessvärre.

Vågar inte forskare säga att målet är utom räckhåll?

– Diskussionen börjar bli allt tydligare. Vi är nu på cirka 1,1 graders uppvärmning och WMO gjorde i våras beräkningar som visar att det är 50 procents risk att vi överstiger 1,5 grader inomode kommande fem åren. Det är otroligt svårt att se hur vi skulle kunna undvika det under nästa årtionde, säger Björn-Ola Linnér.

– Det har varit tydligt så länge att det inte finns något som pekar på att vi ska klara målet, ändå har vi hållit det vid liv. Från politiskt håll har man hållit fast vid utfästelserna att det är möjligt för att man har sagt att man skall utgå från vetenskapen, så då gör man det med läpparnas bekännelse för målen, men inte i handling.

Björn-Ola Linnér, professor och forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet. Foto: Jannike Kihlberg

Både Björn-Ola Linnér och Victor Galaz säger att även om världen ser ut att missa 1,5-gradersmålet är det viktigt att målet fortfarande hålls levande.

– Som forskare resonerar jag så att om vi missar 1,5 grader då är nästa mål 1,51 grader. 1,5 grader är fortfarande en väldigt stor klimatförändring, det är ett globalt medelvärde, delar av världen kommer att bli mycket varmare, säger Victor Galaz.

– Riskerna för dominoeffekter ökar markant efter 1,5 grader det vet vi. Riskerna för människor och ekosystem ökar väsentligt mellan 1,5 och 2 grader, det är inte så att det bara blir lite värre, det blir markant stora försämringar och risker för människoliv.

Temperaturmålet i Parisavtalet att hålla uppvärmningen väl under 2 grader men sikte på 1,5 grader växte fram under COP21 i Paris. Innan mötet diskuterades om det skulle vara möjligt att få världens länder att enas om att begränsa uppvärmningen till 2 grader.

Under mötet lyckades de små ö-nationerna få med sig ett stort antal länder i en koalition för höga ambitioner, ”Coalition for high ambition”. Målet var att få mötet att skärpa temperaturmålet och enas om att skriva in 1,5 grader i avtalet. Och det lyckades.

För små ö-nationer och många andra länder är skillnaden mellan 1,5 och 2 grader livsviktig. Redan i dag när uppvärmningen ligger cirka 1,1 grader högre än under förindustriell tid är effekterna stora för dem.

Björn-Ola Linnér var nyligen i Fiji som en del i forskningssamarbeten, och där har uppvärmningen redan påverkat samhället.

– Ett problem med klimatfrågan är att den lätt blir abstrakt, men när man träffar människor som har tårar i ögonen när de berättar om hur marken spolas bort och hur gravar med deras avlidna anhöriga försvinner i havet blir effekterna väldigt tydliga, säger han.

– Flera byar har redan flyttats och det förändrar vem du är. För oss handlar det om att inte ta bilen lika ofta, där får människor hela sin identitet och historia förstörd.