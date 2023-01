Forskare: Det behövs 1 300 gånger mer negativa utsläpp

Tekniken för infångning och lagring av koldioxid från luften – så kallade negativa utsläpp –har blivit ett allt hetare fält inte bara inom politiken och klimatforskningen, utan också bland investerare.

Bakgrunden är att ofantliga volymer negativa utsläpp beräknas vara nödvändiga under detta sekel för att klara Parisavtalets mål om en temperaturhöjning på max 2 grader och helst inte mer än 1,5 grader.

FN:s klimatpanel IPCC bygger sina scenarier på så stora volymer negativa utsläpp att de har kritiserats för att vara orealistiska – något som DN tidigare har uppmärksammat.

Nu har en internationell forskargrupp för första gången gjort en samlad bedömning av hur långt världen har kommit med teknikerna för infångning och lagring av koldioxid från luften. Mer än 20 forskare ligger bakom rapporten ”State of carbon dioxide removal”, som har samordnats av Smith School of Enterprise and the Environment vid University of Oxford.

Rapporten analyserar nuvarande forskning om negativa utsläpp, tittar på vad som faktiskt byggs och vilket politiskt stöd utvecklingen av dessa tekniker har.

Forskarna har också jämfört hur mycket koldioxidinfångning som världens länder räknar med i sina nationella klimatplaner med hur mycket som krävs för att klara Parisavtalets temperaturmål.

Jämförelsen blottar ett stort gap. När forskarna utgår från ett genomsnitt av IPCC:s scenarier ser de att det kommer behövas 30 gånger mer negativa utsläpp från ny teknik än vad som är planerat fram till år 2030. Till år 2050 kommer det att behövas 1 300 gånger mer för att hålla temperaturökningen väl under 2 grader. Enligt några av scenarierna krävs upp till 4 900 gånger mer negativa utsläpp.

Naturens egen koldioxidinfångning står i dag för 99,9 procent av de negativa utsläppen – främst genom plantering, återplantering och bevarande av redan existerande skogar. Foto: Mikael Gustafsson/N/TT

Till det kommer en nödvändig fördubbling av negativa utsläpp från skog och mark, enligt forskarna.

– Det är en massiv skalutmaning som vi inte riktigt tar hänsyn till i dag. Vad vi lyckas åstadkomma med koldioxidinfångning under de närmaste tio åren är helt avgörande för om teknikerna kommer att kunna spela den roll vi hoppas i framtiden, säger rapportförfattaren Jan Minx, forskare vid Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change i Berlin, på en digital presskonferens.

Att på 27 år skala upp koldioxiduppfångningen 1 300 gånger mer än planerat kan låta drastiskt. Ändå menar forskarna att de har räknat konservativt.

– Storleken på det gapet bygger på antagandet att vi även lyckas åstadkomma snabba utsläppsminskningar i enlighet med IPCC:s scenarier. Vi räknar med 14-27 miljarder ton minskade utsläpp till år 2030. Givetvis är vi inte på väg att klara detta, och det gör att gapet vad gäller koldioxidinfångning växer ytterligare, säger rapportförfattaren Steve Smith, som forskar om negativa utsläpp vid University of Oxford.

Biokol produceras genom att hetta upp organiskt material, till exempel restprodukter från lantbruket, i en syrefri miljö varefter kolet placeras i jorden. Foto: Jack Mikrut/TT

Kartläggningen av dagens negativa utsläpp visar att 99,9 procent av dem sker med konventionella och naturliga metoder – främst plantering eller återplantering av skog och bevarande av existerande skogar. Det handlar med andra ord om att växande träd naturligt suger upp och lagrar koldioxid från luften genom fotosyntesen.

Ungefär 2 miljarder ton negativa utsläpp av koldioxid skapas varje år på det sättet – att jämföra med globala årliga utsläpp av växthusgaser på omkring 40 miljarder ton koldioxid.

Bara 0,1 procent – eller 2 miljoner ton – av dagens koldioxidinfångning görs med teknik som biokol, bioenergi med koldioxidinfångning (BECCS) och ”dammsugning” av koldioxid direkt från luften (DACCS).

Total mängd negativa utsläpp Uppdelade i konventionella (naturliga) och nya, tekniska* metoder. Bara en mikroskopisk andel av de nuvarande negativa utsläppen (CDR) härstammar från nya, tekniska* metoder Nästan alla nuvarande negativa utsläpp av koldioxid, 2 miljarder ton per år, kommer från konventionella och naturliga markåtgärder. En mikroskopisk andel, 0,002 miljarder ton per år, kommer från nya, tekniska* metoder.

Källa: *Med ”nya metoder” avser forskarna främst BECCS, biokol och DACCS. Biokol är inte en helt ny metod men produceras med tekniska hjälpmedel. BECCS är en kombination av naturlig och teknisk metod.Källa: Rapporten The State of Carbon Dioxide Removal.

BECCS står för merparten av de negativa utsläppen medan bidraget från DACCS i dagsläget är mikroskopiskt.

Greg Mutch forskar om negativa utsläpp vid Newcastle University och har inte själv varit inblandad i rapporten. I ett uttalande till organisationen Science Media Centre kallar han den för ”en stark varningssignal”.

– Om vi tar IPCC:s mål för negativa utsläpp med hjälp av BECCS och DACCS fram till 2100, vilket är ungefär 1 000 miljarder ton ackumulerat fram till 2100, och jämför detta med de negativa utsläpp som görs i dag, kommer vi att missa IPCC:s mål till år 2100 med ungefär en halv miljon år, säger han.

Samtidigt påpekar Greg Mutch att det just nu sker en snabb teknikutveckling i Kina och USA, som kan leda till att allt fler anläggningar för negativa utsläpp tas i bruk framöver.

Vid Värtaverket i Stockholm driver Stockholm Exergi ett projekt för att utveckla Bio-CCS. Foto: Magnus Hallgren

Anders Hansson, som inte heller har varit inblandad i rapporten, forskar om teknik för koldioxidinfångning vid Linköpings universitet. Han beskriver rapporten som ett brett samarbete mellan flera av de ledande forskarna i fältet.

– Den visar att nuvarande utvecklingstakt inte är i närheten av Parisavtalets målsättningar och inte heller med de utsläppsscenarier som IPCC har presenterat i sina rapporter de senaste åren. Eftersom negativa utsläpp förutsätts i nästan alla vetenskapliga scenarier är rapporten med andra ord dyster men nödvändig läsning, säger han till DN, och tillägger:

– Det är viktigt att rapporter av detta slag får spridning så att ogenomförbara utsläppsscenarier och ambitiösa politiska mål utan konkret innehåll inte kan presenteras oemotsagda.

Anders Hansson forskar om teknik för koldioxidinfångning vid Linköpings universitet. Foto: Linköpings universitet

Över 120 länder har i dag antagit nettonollmål, som alla förutsätter att man använder negativa utsläpp för att motverka resterande utsläpp vid det år då länderna ska vara ”klimatneutrala”. Dock är det bara ett fåtal av dessa länder som har uttryckliga målsättningar för negativa utsläpp i sin klimatpolitik.

– All koldioxidinfångning som världens länder föreslår i sina nationella klimatplaner fram till år 2030 är konventionell infångning. Där finns inget bidrag från nya tekniker, säger rapportförfattaren Steve Smith.

I den nära framtiden planerar flera länder att bibehålla eller försiktigt utöka sin konventionella infångning fram till 2030, främst med hjälp av skogsåtgärder. Bara den ambitionen beskriver forskarna som en ”enorm utmaning” – trots att den inte är i närheten av den fördubbling som krävs fram till 2050.

Forskarna bakom rapporten understryker upprepade gånger att koldioxidinfångning inte ska betraktas som en silverkula mot klimatförändringarna. För att begränsa uppvärmningen till väl under två grader finns ingenting som är viktigare än snabba och omfattande utsläppsminskningar, menar de.

– Om vi vill ha en robust strategi för att klara Parisavtalets temperaturmål så är vårt viktigaste budskap att vi först och främst att vi måste begränsa vårt beroende av koldioxidinfångning. Det betyder att vi måste komma igång med utsläppsminskningarna nu. Det är startpunkten. Vi kommer aldrig kunna kompensera uteblivna utsläppsminskningar med koldioxidinfångning, säger Jan Minx.

