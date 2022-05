Forskare: IS planerar för kalifatets återkomst

På bara några år växte IS, Islamiska staten, från en obskyr mördarsekt till världens mest fruktade terrororganisation. IS tog kontrollen över stora landmassor i Syrien och Irak och sommaren 2014 utropade terrorledaren Abu Bakr al-Baghdadi ett så kallat kalifat, ett strikt religiöst rike, som så småningom motsvarande en yta som halva Sverige.

Åren 2015 till 2016 när kalifatet var som störst, gjorde terrororganisationen anspråk på 30 provinser, enligt Michael Krona, expert på IS-propaganda och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

År 2019 hade siffran sjunkit till någonstans mellan 9 och 11 provinser. Men det är en missuppfattning att IS försvagades bara för att kalifatet krympte, sade Michael Krona under tisdagen på en konferens i Stockholm anordnad av Center mot våldsbejakande extremism.

– De har tvärtom använt pandemin för att gå under radarn och mobilisera sin kraft för en återkomst.

I åtta år har Michael Krona i sin roll som forskare observerat och samlat data från jihadistforum, både öppna och slutna. Ett arbete som han beskriver som obehagligt men djupt intressant och viktigt. Men det är en uppgift som har blivit allt svårare. I takt med att stora plattformar som Facebook och Twitter började kasta ut IS-propaganda, flyttade den in på krypterade kanaler som exempelvis chattapplikationen Telegram där misstänksamheten och säkerhetstänkandet är stort och det ofta krävs en inbjudan för att släppas in. I dag finns IS och deras supportrar på omkring 100–150 olika plattformar som är mer eller mindre krypterade, enligt Michael Krona.

Michael Krona arbetar med forskning som handlar om propaganda och medier inom extremistisk kommunikation, med fokus på Islamiska statens (IS) medieanvändning. Foto: Håkan Röjder/Malmö universitet

Det tjänar terrororganisationens syfte att gå under radarn och inte dra för mycket uppmärksamhet till sig. Nu sker mycket av propagandan och rekryteringen av nya anhängare i det fördolda samtidigt som terrororganisationen planerar för kalifatets återkomst, även om det är på lång sikt. Krona pekar på att onlineradikaliseringen av nya anhängare fortsätter, byggandet av en gruppidentitet som är helt central för IS möjligheter att leva vidare.

– Det vi ser nu är en decentraliserad, utspridd gerillakrigföring där man kopplar ihop sin verksamhet med militanta grupper i världen och på så vis skapar förutsättningar för att etablera ett nytt kalifat, fortsatte Michael Krona under sitt framförande.

År 2014 uppmanade IS sina anhängare runt om i världen att utföra terrordåd i västerländska städer med de medel som stod till buds. Det blev startskottet för en serie fordonsattacker i Europa och USA. Våren 2017 drabbades Sverige när uzbeken Rakhmat Akilov, som svurit trohetseden till IS, utförde sitt terrordåd med en lastbil och mejade ner människor på Drottninggatan i Stockholm.

Tack vare ökat europeiskt säkerhetssamarbete syns inte aktiva IS-celler i Europa längre. Men Michael Krona ser ofta exempel på hur IS försöker återskapa dem för att kunna organisera attacker i Europa på nytt. Och svenskar förekommer i diskussionerna, förklarade han under sin dragning på konferensen.

– Vi glömmer ibland att svenska medborgare ända sedan år 2014 varit väldigt aktiva inte bara i egenproducerad propaganda, utan också utgör en stor del av IS officiella propaganda, sade Michael Krona och exemplifierade med en IS-film från 2013 som var på svenska och vars syfte var att rekrytera fler svenskar. Svenskar har också startat grupper på digitala plattformar för att samla in pengar till IS.

I IS propagandakanaler dyker ibland Stockholm upp som ett legitimt mål, även om det numera inte sker lika ofta som tidigare.

– IS producerar fortfarande filmer där Stockholm och andra storstäder i Europa nämns. Förklaringen är att Sverige har varit en del av den globala koalitionen mot IS, säger Michael Krona till DN.

Han ser också en stor mängd kommunikation på svenska bland IS supportrar online där man uttrycker stöd för terrororganisationen.

IS har växlat upp när det gäller att rekrytera nya anhängare.

– Budskapen blir allt mer intensiva när det gäller att inspirera ensamagerande gärningsmän som tar saken i egna händer, vilket skedde på Drottninggatan. Det är också detaljerat och handlar inte bara om instruktioner om hur man stjäl och skadar med en lastbil, utan till exempel hur man använder en kniv för att skada en människa så mycket som möjligt, säger Michael Krona.

Samtidigt som jihadistmiljön är förhållandevis stor i Sverige sker få attentat, något som ibland kallas den svenska paradoxen. En teori är att jihadisterna får stort svängrum i Sverige och åtnjuter en frihet som de värnar om.

– Vi har en aktiv jihadistmiljö både digitalt och fysiskt. Titta till exempel på den salafistiska moskémiljön, där man får mycket utlopp för sina idéer. Kanske minskar det paradoxalt nog antalet attacker, än om man inte skulle få något utlopp för det alls, säger Michael Krona.

