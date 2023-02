Försök till avspänning hotas av dödlig attack mot bosättare

Israel hade släpats till toppmötet i kung Abdullah II:s sommarpalats i semesterorten Aqaba vid Röda havet av USA, som jämte Egypten, Jordanien och det palestinska självstyret fruktar en större explosion på den ockuperade Västbanken under den muslimska fastemånaden ramadan, som börjar den 23 mars.

Israel representerades under mötet i Aqaba av den nationelle säkerhetsrådgivaren Tsahi Hanegbi, som sade till pressen att Israel ”är redo att inskränka insatserna på Västbanken till ett minimum” under den närmaste tiden, för att ”bidra till lugnet”. Under flera brett upplagda operationer i städerna Jenin och Nablus detta år har ett trettiotal palestinier, minst sju av dem civila, dödats av israeliska specialstyrkor. Israel har hävdat att aktionerna var nödvändiga för att avstyra överhängande terrordåd, men har inte gett något belägg för detta.

Men så snart budet om de dödade bosättarna – två bröder – nådde Knesset, krävde flera av premiärminister Benjamin Netanyahus koalitionspartner att han skulle kalla hem Israels representanter från Jordanien.

– Vi kan inte diskutera fred med dem som betalar pensioner till terrorister, sade ministern för nationella projekt Orit Strok.

Hon syftade på den palestinska regimens socialbidrag till palestinier som fängslats i Israel för terrordåd.

Den palestinska regimens inhemska rivaler, Hamas och Islamiska jihad, prisade de ”hjältar som låg bakom attacken mot bosättarna” och deras sympatisörer delade ut konfekt till förbipasserande.

Det var länge sedan en israelisk nationalistregering lovade dra in på attacker mot väpnade islamister. Men detta är inga vanliga tider. Netanyahus koalition är i färd med en häftig ommöblering av landets styresskick. USA:s ledande ekonomiska bedömare spår bistra tider för den israeliska ekonomin, med kapitalflykt och sänkt kreditvärdighet och Netanyahu är extra mån om att undvika synliga kontroverser med sin närmaste allierade just nu.

