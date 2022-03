Första positiva signalen hittills från förhandlingarna

Tisdagens samtal mellan Ukraina och Ryssland pågick i fyra timmar i Istanbul i Turkiet och med på mötet var president Recep Tayyip Erdoğan. Både längden på mötet och att presidenten gått in som medlare tyder på att det var mer på riktigt denna gång.

– Förra gången höll de på i mindre än en timme och det verkade mest använda samtalet för att göra egna uttalanden. Nu pågick det längre och kom med mer konkreta besked. Att Erdoğan är där signalerar också att man tror att det kan vara något positivt på gång som man vill associeras med, säger Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet.

Ukraina har efter mötet sagt att landet skulle kunna gå med på neutralitet, om det finns ett system med säkerhetsgarantier från andra länder. Ryssland säger å sin sida att den militära aktiviteten ska minska runt den ukrainska huvudstaden Kiev och Tjernihiv i norra Ukraina.

Den ryska delegationens chef Vladimir Medinskij och Rysslands biträdande försvars minister Alexander Fomin efter dagens pressträff. Foto: TASS

– Trupptillbakadragandet är en viktig signal som ska tas på allvar. Det säger till omvärlden, Ukraina och det egna folket att man börjar bli intresserade av att komma överens. Men man ska inte övertolka det, det kan såklart finnas strategiska skäl och man kanske ser en chans att befästa kontrollen någon annan stans, säger Isak Svensson.

Peter Lidén, överstelöjtnant och lärare i krigsvetenskap på Försvarshögskolan sade redan i helgen att Ryssland verkar ha gett upp försöken att inta huvudstaden. Den ryska militära aktiviteten i Ukraina i stort kommer inte att minska i och med tillbakadragandet, säger han.

– Möjligen försöker man få fram lite mildare ordalag från väst och mildra sanktionerna, men de klär också om det som egentligen är en nedbantning av ambitionerna till någon slags välvillighet, säger Peter Lidén

Det är inte heller troligt att våldet mot civila skalas ned, enligt de båda experterna. Isak Svensson påpekar att det är vanligt att väpnade strider pågår parallellt med fredsförhandlingar.

Att trupperna backar från Kiev och Tjernihiv innebär inte vapenvila, förtydligade ryska delegationens chef Vladimir Medinskij efter förhandlingarna.

Charkiv i fredags. Foto: Marcus Yam/LA times/Shutterstock

Under den åtta år långa konflikten sedan Krimhalvön annekterades så har Ryssland inte haft för vana att minska på våldet under förhandlingar, säger Peter Lidén. Beskjutning har fortsatt även under överenskomna vapenvilor. Ryssland fortsatte också sin offensiv under, och i några fall efter, förhandlingarna om de båda Minskavtalen (avtal om eldupphör från 2014 och 2015).

– De har inte tidigare låtit det hejda dem och det tror jag inte att man kan hoppas på den här gången heller. Några av de stora massakrerna 2014 och 2015 var när man ”tillät” ukrainska förband att dra sig ur och sedan ändå besköt dem när de retirerade, säger Peter Lidén.

Han tillägger också att Ryssland har lärt sig att västländerna uppskattar och vill uppmuntra samtalen i sig även om de nödvändigtvis inte kommer någon vart.

Ukrainas delegat till förhandlingarna David Arakhamia. Foto: TASS

Isak Svensson säger att förhandlingsläget påverkas av två viktiga faktorer: hur det går i den militära konflikten och hur stor påverkan de västliga sanktionerna får. På dessa två punkter har Ukraina förbättrat sin position jämfört med när invasionen inleddes.

Han ser att parterna börjat att på riktigt samtala om en del frågor och man har börjat bryta upp de olika sakfrågorna som måste diskutera, vilken innebär början på en förhandling.

– Men det är väldigt, väldigt långt kvar. Och även när man är överens om ett fredsavtal så måste man bestämma i vilken ordning olika eftergifter ska göras och vilka säkerhetsgarantier man ska ha, säger han och fortsätter:

– Det finns ju också en grundmurad misstro mot Ryssland, för de har brutit tidigare avtal. Så även om man kommer fram till hur man skulle kunna lösa det här så är man inte i mål ens då utan det är en väldigt lång resa kvar.