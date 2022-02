”Förstår inte vad det är för garantier Ryssland kräver av väst”

Cavan brusar när Nikolaj Tjumatjenko häller upp den i glasen. På bordet i det ljusa, öppna köket står fat med ost – camembert, mögelost och parmesan. Ryskproducerade. Sedan regeringen införde importförbud för europeiska livsmedel år 2014 har ryska mejerier börjat tillverka camembert.

– Men många i Ryssland tror att det är de elaka européerna som inte vill sälja parmesan åt oss. Det är många missförstånd i debatten just nu. Missförstånd och emotioner, konstaterar Nikolaj Tjumatjenko.

Ända sedan slutet av december har relationen mellan Ryssland och väst varit spändare än någonsin. För den ryska urbana medelklassen är situationen märklig. Den har i två decennier vant sig vid en livsstil som liknar den västliga, att resa och konsumera på samma sätt. Nu är retoriken mellan Ryssland och väst så krigisk att vissa bedömare talar om riskerna för en självuppfyllande profetia.

– Jag förstår inte ens själv vad det är för garantier Ryssland kräver av väst. Varför har Ryssland börjat med det, helt plötsligt? Vad väntar man sig? Jag begriper det inte, säger Nikolaj Tjumatjenko.

Lidija och Nikolaj Tjumatjenko i Sankt Petersburg har svårt att tro att det blir krig. Det som sker inom Ryssland oroar dem mycket mer – de tror det blir mer förtryck, mer begränsningar för internet och kanske begränsningar i hur ryssar får resa ut. Foto: Sergej Gratjev

Nikolaj, 46, och Lidija Tjumatjenko, 36, är typiska representanter för den ryska urbana medelklassen. De bor med sina tre döttrar i en nyrenoverad bostad i centrum av Sankt Petersburg. Barnen går i franska skolan. Lidija jobbar som marknadsföringschef, Nikolaj är just nu mellan jobb. Han har tidigare arbetat för Renault i Paris i tolv år och blev där fransk medborgare. Hela familjen har nu både ryska och franska pass.

De har valt att bo kvar i Sankt Petersburg eftersom de trivs här. Dessutom får medelklassen i Ryssland behålla en betydligt större del av sina inkomster än i Frankrike.

– Våra jobb, våra släktingar och vänner är här. Och vi får behålla mycket mer av våra löner än i Frankrike, säger Nikolaj.

Men både Lidija och han är överens om att om det blir ”mycket illa” så flyttar de till Frankrike.

En skugga hänger över den ryska medelklassens framtid. Kreml säger att man inte tänker invadera Ukraina, men håller samtidigt kvar cirka 100 000 soldater vid ukrainska fronten och har flyttat ytterligare soldater till Belarus. Kreml har också sagt att om Nato och USA ignorerar deras krav att hålla Ukraina utanför Nato så kommer Ryssland att ge ett ”militärtekniskt svar”.

– Jag har inte ens fattat vad det här egentligen handlar om. Vad det är som Ryssland egentligen kräver? säger Lidija.

Vi trivs i Sankt Petersburg. Vårt hem, våra vänner och släktingar finns här, och skatterna är lägre, mycket mer blir över av lönen. Men blir det riktigt illa flyttar vi till Frankrike, säger Nikolaj och Lidija Tjumatjenko. De är både ryska och franska medborgare efter att Nikolaj bodde i Paris där han jobbade för Renault i tolv år. Foto: Sergej Gratjev

– Att Ukraina inte får gå med i Nato, svarar Nikolaj. En kompromisslösning kunde vara att Nato säger att vi just nu inte kan ta in Ukraina. Inte lova något för alla framtid, bara säga att det inte kommer att ske just nu. Då skulle bägge sidor få möjlighet att dra sig ur konflikten med hedern i behåll.

Det som oroar honom är att insatserna på kort tid har höjts.

– Jag tror inte att det blir krig. Men problemet är att det alltid finns en risk när man drar situationen till sin spets. Om man hotar med något gång på gång så kan det till sist bli verklighet.

USA och Nato säger att en rysk invasion av Ukraina kommer att leda till att Ryssland isoleras totalt. Landet utesluts ur systemet för internationella banköverföringar och får inte längre importera samhällsnödvändig teknologi. Det skulle i praktiken betyda att den ryska ekonomin isoleras.

Jag är till hundra procent säker på att Ryssland åtminstone inte kommer att anfalla Sverige eller Finland. Jag tror inte det bli krig med Ukraina heller. Det som sker inom Ryssland oroar mig mycket mer.

Men det här är inte vad som oroar familjen Tjumatjenko mest av allt.

– Jag är till hundra procent säker på att Ryssland åtminstone inte kommer att anfalla Sverige eller Finland. Jag tror inte det bli krig med Ukraina heller. Det som sker inom Ryssland oroar mig mycket mer. Jag är orolig för att de ska börja förtrycka oss ännu mer, att de förbjuder internet, förbjuder oss från att lämna landet, allt som Lukasjenko gör i Belarus. Det pågår redan nu men än så länge i ganska liten skala, säger Lidija Tjumatjenko.

Hon tillägger:

– Det här är en helt konkret, reell fara. Kriget är inte det.

Enligt Nikolaj Tjumatjenko är den ryska utrikespolitiken en följd av inrikespolitiken.

– Vår krigsbudget växer hela tiden. Det satsas stora resurser på Rosgvardija (inrikesministeriets specialtrupper) och motsvarande militära strukturer. Vi saknar en nationell idé, det enda vi har är stoltheten över segern i andra världskriget. Men det behövs mer för att bygga ett land. Man ska inte hela tiden tänka på sitt förflutna. Förstås ska vi inte glömma det, men det är märkligt att vi lägger ner en massa pengar på parader men inte kan ge alla veteraner en egen bostad.

Därtill kommer en målmedveten propagandakampanj som i åratal har förts via de resursstarka statliga tv-kanalerna.

– Sedan 2014 sprids bilden av ett Ukraina styrt av fascister, som vill anfalla oss. Jag har en kompis vars föräldrar flyttade ut till datjan när pandemin slog till. Medan de bodde i stan tittade de på Dozjd (Rysslands enda oberoende tv-kanal) och lyssnade på Echo Moskvy. Men på datjan fungerade inte nätet, där kunde man bara titta på statliga Kanal 1. På ett år ändrades deras politiska uppfattning totalt! De hade varit för Navalnyj och nu sa de plötsligt att Navalnyj är en brottsling.

– Jag tittar inte alls på tv. Jag tror att bara äldre människor gör det, säger Lidija.

Varje gång kriget kommer på tal uttalar hon spontant ordet ”bred”, ryska för idioti.

– Det är ju idioti. Varför skulle vi kriga? Samtidigt kan jag ändå ibland tänka: Vem vet? Vad som helst kan hända.

Ännu i fjol skakades Ryssland av omfattande protester mot korruptionen och för att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj skulle frias. De slogs ner med våld, hundratals personer fängslades och en stor del av oppositionen drevs i landsflykt. I år har ingen ännu gått ut på gatan för att protestera mot ett eventuellt krig i Ukraina.

– Kreml lyckades få slut på protesterna. Det blir inga fler just nu. Kanske enskilda demonstrationer mot soptippar och liknande, men inte stora, omfattande, säger Lidija.

– Putins mål just nu är att visa vilken tuff kille han är. Både för väst och för oss. Varför han vill visa det för väst vet jag inte. Jag har inte förstått det, konstaterar Nikolaj.

Han tillägger:

– Men det finns en sak jag tänkt på. Jag är ett barn av glasnost, perestrojka och yttrandefriheten. Jag kommer ihåg alla hemgjorda tidningar vi hade, böcker, uppträdanden... Då trodde jag att yttrandefriheten var här för alltid. Man får den och sedan kan man inte längre vara utan den, folk kommer att stå på barrikaderna för den. Istället har Kreml sakta men säkert dragit åt tumskruvarna och kvävt alltsammans.