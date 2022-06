Förstärkt ryskt luftförsvar stoppar Ukrainas drönare

Under striderna i östra Ukraina har de så kallade turkiska Bayraktar-drönarna varit ett viktigt vapen för de ukrainska styrkorna. Men det har börjat råda brist på drönarna. Det ryska luftvärnet har stärkt sin kapacitet i Donbassregionen och blivit bättre på att skjuta ner drönarna, enligt tankesmedjan Institute for the Study of War.

ISW uppger att Ukraina tvingats dra ned på antalet luftoperationer i området med 20 till 30 per dag. Samtidigt har Ukraina fortsatta framgångar med drönare längre västerut, som i Cherson.

På onsdagen ska också Ukraina enligt uppgifter till Reuters ha angripit ett oljeraffinaderi i den ryska regionen Rostov, ett par kilometer från gränsen till Ukraina, i två drönarattacker, enligt personal på raffinaderiet. En brand bröt ut men inga personer ska ha skadats.

Ryssland å sin sida ska ha attackerat den ukrainska hamnstaden Mykolaiv med robotar. På onsdagen rapporterade Reuters att flera missiler dödade minst en person och förstörde flera byggnader. Under torsdagen rapporterade The Guardian, med hänvisning till den ukrainska armén, om ytterligare tre kryssningsrobotar som ska ha träffat staden och minst en person ska ha skadats. Ukrainska styrkor ska även ha skjutit ner två missiler på väg mot Odessa.

I ett uttalande hävdar det ryska försvarsdepartementet att man dödat minst 650 ukrainska soldater senaste dygnet och att man förstört nästan 50 ukrainska depåer med drivmedel och lika många raketartillerifordon.

Striderna runt städerna Sievjerodonetsk och Lysychansk i östra Ukraina är fortfarande hårda och situationen ansträngd för de ukrainska trupperna. På torsdagen sa Luhansks guvernör Sergej Hajdaj att ukrainska trupper kan behöva dra sig tillbaka från sin försvarslinje för att inte bli omringade av ryska trupper.