Fortsatt nedstängning i femmiljonersstaden – covidutbrottet växer

Australien har klarat sig lindrigt undan hittills i coronapandemin med enbart 910 dödsfall och drygt 30 000 smittade. Men det pågående utbrottet av deltavarianten i femmiljonersstaden Sydney, som ligger i delstaten New South Wales, oroar politiker och medicinskt ansvariga.

Stadens invånare lever nu med hårda restriktioner, som i veckan förlängdes till den 16 juli och då kommer att ha pågått i tre veckor.

På lördagen rapporterades 50 nya fall i delstaten, varav 37 personer har vistats ute i samhället under minst en del av den tid då de varit smittsamma, rapporterar The Sydney Morning Herald. Det är den största ökningen på under ett dygn hittills i år, och antalet konstaterat smittade under utbrottet närmar sig nu 500.

Antalet faktiska fall även i detta utbrott är i jämförelse med andra länder litet, men immuniteten är låg hos befolkningen och ett utbrott riskerar att växa fort, befarar experter.

Köer till vaccinering i en förort till Sydney. Foto: Saeed Khan/AFP

Det ligger nu 47 personer på sjukhus med covid, alltså en tiondel av de smittade. Av dessa vårdas 16 personer inom intensivvården.

Stängda gränser, nedstängning och testning har hittills hållit viruset stången i Australien. Listan på platser där en konstaterat smittad befunnit sig – till exempel apotek, livsmedelsaffärer och banker – byggs nu på för varje dag. Den som har varit på dessa platser måste testa sig omedelbart och isolera sig i två veckor, enligt myndigheterna.

På fredagen stramades restriktionerna åt i Sydney med omnejd. Det som gäller är att alla som kan ska jobba och studera hemifrån. Invånarna får bara lämna bostaden för nödvändiga inköp av mat och mediciner och för att träna. Bara en person per hushåll och dag får gå hemifrån för att handla. Munskydd ska användas inomhus, förutom i den egna bostaden.

Sociala tillställningar har pekats ut som en av de största källorna till smittoutbrott. Sydneypolisen har de senaste dagarna gått hårt åt de som bryter mot restriktionerna. Vid en av flera insatser på fredagen hade åtta män samlats i en lägenhet, och tvingades då böta motsvarande nära 7 000 kronor per person, rapporterar ABC News.

