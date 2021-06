Fortsatt svårt läge på många sjukhus i Brasilien

För en vecka sedan konstaterade PAHO att smittspridningen i Sydamerika ökade och att Bolivia var värst drabbat. Organisationens chef, Carissa Etienne, kallade då ökningen under den senaste veckan ”drastisk” när det gällde antalet avlidna. Under den senaste veckan har ökningen fortsatt, skriver tidningen El Diario och har nu nått den högsta siffran under hela pandemin.

I en ny rapport som publicerades på onsdagen skriver PAHO att smittan fortsätter att öka i Sydamerika samtidigt som Kanada, USA och Mexiko visade en nedgång i såväl antalet smittade som i antalet dödsfall till följd av covid-19.

I Brasilien, som sedan en längre tid drabbats hårt, ökar nu smittan i ett antal delstater, främst i nordöstra delen av landet. Enligt PAHO har flera sjukhus en beläggning på mer än 90 procent.

Men också i Campo Grande i landets sydvästra del är situationen mycket svår, skriver Folha de S. Paulo. På ett av sjukhusen är beläggningen 101 procent på dess intensivvårdsavdelning.

Enligt organisationen uppvisar Centralamerika det högsta antalet döda sedan pandemin började. Också Haiti har drabbats hårt under den senaste tiden där två olika varianter av viruset kräver många liv. Något som enligt Carissa Etienne beror på befolkningens ovilja att följa restriktionerna. Tidningen Haiti Libre skriver att smittan ”exploderar” i landets västra del.

Colombia är det land som nu drabbas hårdast av coronaviruset och där antalet insjuknade tredubblats under senare tid i vissa regioner. Enligt Worldometer uppvisar Centralamerika en tredje våg med fler än 500 nya dödsfall i genomsnitt per dag den senaste veckan, vilket är den högsta siffran sedan pandemin inleddes.

Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin veckorapport att antalet nya smittade och avlidna fortsätter att minska sett till hela världen. Minskningen är kraftigast i Europa och i länderna kring östra Medelhavet.

Men Sydamerika sticker ut och Brasilien registrerade en ökning av antalet nya smittade med 7 procent den senaste veckan jämfört med veckan före.

