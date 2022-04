Fosforbomber kan komma att användas i Mariupol

Utvecklingen i Mariupol innebär att ukrainska styrkor är isolerade i framför allt två områden: i Mariupols hamn i sydväster och i öster vid stålverket Azovstal.

Mariupol har varit belägrat av ryska styrkor i veckor och har flera gånger befarats falla ”inom kort” till Ryssland, bland annat i analyser av den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.

Det brittiska försvarsdepartementet skriver i sin senaste uppdatering att ”Rysslands tidigare användning av fosforammunition i Donetskregionen ökar riskerna för framtida användning i Mariupol när striderna om staden intensifieras”.

När ammunition som innehåller vit fosfor exploderar riskerar det att orsaka mycket svåra och ofta dödliga brännskador, vilket skulle kunna leda massiva skador på civilbefolkningen. Enligt internationell rätt är det förbjudet att använda fosforbomber i tätbefolkade områden, utan endast på öppna ytor, som rök- och lysammunition.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidigare anklagat Ryssland för att använda fosforbomber under invasionen men uppgifterna har inte bekräftas.

I övrigt noterar departementet att ryska styrkor inte gjort några särskilda framsteg i vare sig Luhansk eller Donetsk men att beskjutningen fortsätter. I Charkivregionen, något norrut, har en 13 kilometer lång kolonn av militärfordon fångats på satellitbilder den 8 mars, som ska stödja en offensiv mot Izjum.

Rysslands användning av svårkalibrerade vapen innebär att risken för ytterligare civila offer ökar kraftigt, enligt britterna.

Tjetjeniens president och Putinanhängaren Ramzan Kadyrov varnar samtidigt för en offensiv mot både Mariupol och Kiev, samt mot andra ukrainska städer, i ett meddelande som publicerats på hans Telegramkonto tidigt på måndagsmorgonen.

”Vi kommer börja med att frita Luhansk och Donetsk. Sedan tar vi Kiev och alla andra städer. Jag lovar er att vi inte kommer ta ett steg tillbaka”, påstår han.

Kadyrov har flera gånger anklagats för brott mot mänskliga rättigheter och beskylls för tortyr, utomrättsliga avrättningar och andra överträdelser.

Längre söderut hotar ukrainska motattacker staden Cherson, benägen längs med Dnepr-floden som rinner från nord till söder och mynnar i Svarta havet. Detta enligt tankesmedjan ISW.