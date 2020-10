Från avskedsfest för corona till Europas högsta smittotal

Solen sken i takt med människorna när tusentals Pragbor dukade upp ett långbord på 500 meter som sträckte sig rakt över den klassiska Karlsbron. Den 2 juli blev till en festdag. För första gången på månader tilläts folksamlingar på 1.000 personer och nu samlades tjecker för att ta ett ”symboliskt farväl” av coronaviruset.

Där och då hade Tjeckien viss fog för att vara nöjda. Med tuffa restriktioner i ett tidigt skede hade smittan begränsats och vid det laget hade knappt 350 personer avlidit i covid-19 i landet med 10 miljoner invånare.

Redan den 12 mars utlyste Tjeckien undantagstillstånd, skolor, restauranger och stora delar av det övriga samhället stängdes ned. En vecka senare blev man det första europeiska landet att införa obligatoriskt munskydd utomhus med dryga böter som följd för den som inte täckte munnen och näsan. Besluten togs trots att man ännu inte hade registrerat sitt första dödsfall i covid-19.

Men likt stora delar av världen har lättade restriktioner inneburit en ökad samhällssmitta, så även i Tjeckien. Efter att kurvan pekat allt brantare uppåt och kritiken mot coronahanteringen vuxit för var dag valde hälsominister Adam Vojtech den 21 september att lämna sin post. Ersättaren, epidemiologen Roman Prymula, kallade nyligen smittläget i landet för ett av de värsta i världen sett till antalet nya fall.

Dagen efter ministerbytet konstaterade premiärministern Andrej Babis i ett tv-tal att hans regering gjort ett misstag i att lyfta på restriktionerna för tidigt.

– Till och med jag rycktes med av sommaren och stämningen som rådde. Det var ett misstag jag inte vill göra igen, sade den korruptionsmisstänkte miljardären.

Tre månader efter avskedsfesten vid Karlsbron kan tjeckerna konstatera att viruset inte tog farväl. Den 5 oktober infördes återigen ett 30-dagar långt undantagstillstånd i landet och i dag har Tjeckien flest antal nya coronafall i Europa per capita med över 400 fall per 100.000 invånare. Under fredagen rapporterade landet in 8.618 nya smittfall, över 3.000 fler än den tidigare toppnoteringen, enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten Ecdc.

Den senaste veckan har även antalet inrapporterade dödsfall ökat till nya nivåer med upp emot 40 nya avlidna per dag, och den stora frågan är nu huruvida sjukvården ska klara av det ökade trycket. I Prag, där smittan i landet är som värst, var endast 10 procent av intensivvårdsplatserna lediga under förra veckan.

– Situationen är allvarlig. Experter säger att om vi överstiger 120.000 nya coronafall per månad börjar vi ta slut på sjukhussängar. Vi gör vårt bästa för att förhindra detta, sade Andrej Babis.

Premiärministern påpekar att han inte utesluter en ny nedstängning av samhället om de nya riktlinjerna inte efterföljs. Totalt har 109.000 rapporterats smittade av covid-19 i Tjecken med drygt 900 avlidna.