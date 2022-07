Frankrike: Kuststäder hotas av bränder – tusentals flyr

Tusentals räddningsarbetare har i flera dagar bekämpat de stora skogsbränderna i Gironde i södra Frankrike. I området har två stora bränder brutit ut, i kustområdet La Teste-de-Buch samt i Landiras, ett par mil inåt landet.

I Landiras, där temperaturen på måndagen låg strax över 40 grader, har 9 800 hektar skog och växtlighet brunnit. Samtidigt har över 6 000 personer tvingats lämna sina hem, rapporterar franska Sud Ouest. Bekämpningen av bränderna försvåras bland annat av oberäkneliga vindar som gör att elden byter riktning.

Bild 1 av 6 Skogsbranden i närheten av La Teste-de-Buch startade efter att en minilastbil fått elfel och börjat brinna. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 6 Skogsbrand i närheten av La Teste-de-Buch. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 6 När vinden ökar flammar eldlågorna upp direkt. Foto: Anders Hansson Bild 4 av 6 1 700 brandmän är involverade i arbetet med att släcka bränderna i Gironde. Foto: Anders Hansson Bild 5 av 6 Bränderna i Girondine har accelererat i omfattning under de senaste dagarna. Foto: Anders Hansson Bild 6 av 6 Även på områden långt ifrån bränderna kan man se den intensiva röken. Foto: Anders Hansson Bildspel

– Fyra delar samverkar och har bidragit till dessa två stora skogsbränder. Först har vi värmeböljan. Sedan är vegetationen mycket torr sedan förra sommaren. Vi har även vindar som snurrar och byter riktning. Det faktum att vi har två bränder samtidigt har dessutom tvingat oss att dela upp våra trupper, så vi har inte kunnat koncentrera oss på ett ställe, säger Jean-Luc Gleyze, departementschef i Girondine, till DN:s fotograf Anders Hansson som är på plats.

I närheten av Landiras har en brandvägg som är cirka fem kilometer lång och 40 meter bred rensats på terräng för att stoppa eldens spridning, skriver Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin i ett inlägg på Twitter.

https://twitter.com/GDarmanin/status/1548992823265042432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1548992823265042432%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Ffaits-divers%2Fdirect-incendies-en-gironde-13000-hectares-brules-16000-vacanciers-evacues-les-pompiers-plus-que-jamais-sur-le-front-18-07-2022-HSGXJCY5TNF7PKJBAGVZ2K6KE4.php

I det kustnära området La Teste-de-Buch, där det bor omkring 26 000 personer, vaknade de boende upp till kraftig röklukt på måndagsmorgonen. Där har en yta på runt 4 000 hektar brunnit, enligt Le Parisien som skriver att lågorna har en höjd på över 30 meter.

– Vinden håller på att vända och staden La Teste är nu i fara och vi har påbörjat evakuering av flera kvarter, säger Jean-Luc Gleyze.

Bild 1 av 2 Sammanlagt nio stycken flygplan bekämpar bränderna i Girondine från luften. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 Ett flygplan släpper vatten över ett skogsområde i närheten av La-Teste-de-Buch. Foto: Anders Hansson Bildspel

Branden har också nått kusten och de tidigare paradisliknande sandstränderna på Frankrikes atlantkust omgärdas nu av tjock rök. Myndigheter har även avrått från att över huvud taget röra sig kring den södra atlantkusten.

På söndagskvällen meddelade Frankrikes utrikesminister att eldbekämparna i Gironde skulle få ytterligare förstärkning av bland annat 200 brandmän och tre nya plan som kan bekämpa elden ovanifrån. Sammanlagt är nu 1 700 brandmän involverade i räddningsarbetet.

Flera orter i Girondine som ännu inte nåtts av branden har evakuerats i förebyggande syften. På måndagen evakuerades 16 000 personer, vilket innebär att totalt 32 000 personer har behövt lämna området under de senaste sex dagarna.

Den extrema hettan syns även i andra delar av Frankrike. Det franska väderinstitutet har satt 15 regioner i den västra delen av landet i högsta beredskap med anledning av de extrema temperaturerna. På måndagen slogs flera lokala värmerekord i franska städer, rapporterar AFP. Bland annat i Nantes där det var 42 grader som varmast.

– I några områden i sydväst kommer det att bli en värmeapokalyps, säger meteorologen François Gourand till AFP.

Bild 1 av 2 Ett problem för räddningstjänsten har varit att de måste bekämpa bränder på två platser i regionen. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 2 Mer än 14 000 hektar skog och mark har brunnit i Girondine. Foto: Anders Hansson Bildspel

Även andra delar av Europa härjas av skogsbränder. I Spanien uppger myndigheter att omkring 20 bränder i landet inte är under kontroll. Däremot har de spanska brandmännen lyckats tämja branden i Mijas-bergen i södra Spanien. Där tvingades runt 3 000 personer evakueras när branden bröt ut i fredags.

I Zamora i centrala Spanien har bränder pågått sedan helgen. På söndagen dog en brandman i samband med släckningsarbetet och på måndagen hittades ytterligare en man död i området. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Spanien har mer än 70 000 hektar brunnit och myndigheter uppger att över 500 personer har dött i landet till följd av hettan.

– Klimatförändringarna dödar. De dödar människor, våra ekosystem och den biologiska mångfalden, säger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez i ett tal på måndagen.

Under helgen har även Portugal varit hårt utsatt för skogsbränder. I torsdags nåddes en ny rekordtemperatur för juli månad, då termometrarna visade 47 grader i staden Pinhão. På måndagen hade svalare väder dragit in över landet och myndigheter meddelade på eftermiddagen att bränderna var under kontroll.

