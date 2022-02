Frankrike och övriga EU-länder drar sig hem från Mali

Frankrikes president Emmanuel Macron har flaggat för en reträtt under det senaste halvåret och nu ska den genomföras under kontrollerade former. Det beskedet kom på torsdagsmorgonen från Paris där Macron förklarade att man inte kan vara militärt involverade med en regim som inte delar samma mål som EU-länderna. Enligt BBC förnekade den franske presidenten att det var ett militärt nederlag.

– Frankrike har spelat en enande roll i denna internationella mobilisering för Sahel. Vi kommer att fortsätta i denna roll, säger han enligt BBC.

Situationen i landet har blivit politiskt ohållbar för EU-länderna, däribland Sverige, efter att en junta tagit över makten och skjutit upp planerna på allmänna val med flera år. Jämte Frankrike deltar en rad EU-länder med trupper i olika insatser som har olika mandat.

Statsminister Magdalena Andersson träffade på onsdagskvällen Frankrikes president Emmanuel Macron, andra EU-kolleger samt en rad afrikanska ledare från regionen under en arbetsmiddag om situationen i Sahel. Middagen var en del av förberedelserna inför det toppmöte mellan EU och AU som inleds i dag i Bryssel.

Sedan tidigare har försvarsminister Peter Hultqvist flaggat för att den svenska insatsen inom ramarna för operation Barkhane, som leds av Frankrike, ska bantas under våren. Samtidigt är planen att trupperna inom FN-insatsen Minusma ska fasas ut under en längre period.

Nu kommer trupperna inom Bakhane att lämna Mali senast i juni i år. Enligt Macron kommer de att omlokaliseras till andra länder i regionen.

Det var för nio år sedan som Frankrike under operation Serval gick in i sin forna koloni för att stoppa ett uppror som spridit sig över hela det så kallade Azawad-området. Azawad är den nordliga av två geografiska trianglar som bildar Mali med en getingmidja på mitten.

Stärkta av vapen från sönderfallets Libyen hade etniska tuareger tidigare gjort gemensam sak med militanta islamister och de tågade mot huvudstaden Bamako. Missnöjda soldater hade genomfört en kupp mot president Amadou Amani Touré, allmänt kallad ATT, och landet hotades av kollaps på grund av hotet från norr.

Inledningsvis hade operation Serval starkt stöd bland malier i landets södra delar. Den följdes av mer långsiktiga Operation Barkhane, som sjösattes parallellt med FN:s fredsbevarande insats Minusma där Sverige bidrog med trupper.

Sverige deltar sedan i fjol i franska Barkhane med en särskild snabbinsatsstyrka i ”Task Force Takuba”. Den har ett mer offensivt mandat och leds för tillfället av den svenska översten Peter, vars efternamn är hemligt.

Under många år har det varit svårt att se något egentligt slut på närvaron för de europeiska länderna och om situationen kallades för ”Frankrikes Afghanistan” för flera år sedan så har läget blivit politiskt ohållbart på grund av den tumultartade politiska utvecklingen i Bamako.

Under de senaste två åren har två militärkupper genomförts i huvudstaden Bamako och kuppmakarna, under ledning av översten Assimi Goïta, har aviserat att man skjuter upp de demokratiska val som var tänkta att hållas i år. I stället har man tagit hjälp av ryska legosoldater i den ökända Wagnergruppen vilket ökat den europeiska frustrationen.