Frankrike och Storbritannien väljer helt olika strategier mot deltavarianten

I måndags kväll bänkade sig 22 miljoner fransmän för att se president Emmanuel Macron tala till nationen. Budskapet var bistert, som så ofta när presidenten tar till orda klockan åtta.

– Vårt land står inför ett stort uppsving i epidemin. Deltavarianten av viruset är mycket mer smittsam än de tidigare, och i augusti kommer vi att se en ökad belastning på sjukhusen. Ekvationen är enkel: ju mer vi vaccinerar, desto mindre utrymme för viruset att sprida sig, sa Macron.

Omkring 37 procent av den franska befolkningen är i dag fullvaccinerad, men takten måste ökas, förklarade presidenten. I augusti införs krav på vaccinpass (intyg om fullgjord vaccination eller nytaget, negativt test) för att gå på bio, teater, restaurang eller kafé, liksom för resor med tåg och flyg. Samtidigt görs vaccinering obligatoriskt för alla som arbetar inom vård och äldrevård.

Hälsominister Olivier Véran inskärpte allvaret:

– Valet står nu inte mellan ett normalt liv och vaccinpass. Utan mellan en ny nedstängning och vaccinpass.

I Storbritannien har 52 procent av befolkningen hittills vaccinerats, vilket ger ett bättre utgångsläge. Men deltavarianten har å andra sidan där redan lett till ett kraftigt ökat antal sjukdomsfall.

Premiärminister Boris Johnson står ändå fast vid att slopa samtliga bindande restriktioner i nästa vecka. Han är också skeptisk till att införa tvång på vaccinpass på exempelvis restauranger, då det finns många i hans konservativa parti som ser det som diskriminerande.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är fast besluten att lätta på coronarestriktionerna i landet från och med måndag i nästa vecka. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

Frågan är dock om hans vägval i stället riskerar leda till en nedstängning av samhället, som fransmännen hävdar. Att deltavarianten verkligen är mer smittsam har blivit tydligt i Nederländerna, där antalet fall tjugodubblats på mindre än två veckor och regeringen tvingats be om ursäkt och återinföra restriktioner.

Financial Times, The Times och The Guardian hänvisar till en modell som den brittiska regeringen bygger en del av sina beräkningar på, och enligt vilken man i augusti kommer att ha tusentals inläggningar på sjukhus och kring 200 dödsfall per dag, till följd av slopade restriktioner.

Myndigheterna gör än så länge bedömningen att en smittovåg under sommaren är att föredra framför en större våg i vinter. Men det är en riskabel kalkyl, som kan ändras av nya varianter av viruset, nya vaccin, boosterdoser, och så vidare. Yngre personer som drabbas av covid-19 kan också utveckla postcovid – något som kan leda till stort lidande.

I Frankrike ser man av allt att döma mer allvarligt på riskerna, och vill försöka vaccinera så många som möjligt före vågen. Macrons initiativ att göra vaccinpass mer eller mindre obligatoriskt följs också med intresse i Storbritannien, där man redan uppmuntrar arrangörer av stora evenemang att kräva vaccinationsintyg. Men huruvida det är värt frihetsinskränkningen att gå så långt som i Frankrike – den frågan lär fortsätta att diskuteras på båda sidor av Engelska kanalen.

Fakta. Vaccinpass krävs för kafébesök Från den 21 juli kommer vaccinpass (intyg om fullbordad vaccination eller negativt test, som kan visas upp i pappersformat eller i en särskild app) att krävas av alla över 12 år på bio, teatrar och andra kultur- och nöjesevenemang med fler än 50 personer i Frankrike. Pcr-test kommer inte längre att vara kostnadsfria. I augusti införs krav på vaccinpass även på restauranger, kaféer och barer, liksom köpcentrum, sjukhus och vid resor med tåg och flyg. Den 15 september måste alla som arbetar inom vård och äldrevård vara vaccinerade, annars får de inte arbeta och mister sin lön. DN Visa mer

