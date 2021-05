Franska fiskare protesterar mot britternas licenser

Fiskekonflikten efter britternas utträde ur EU trappas upp, Frankrike har skickat två patrullfartyg till vattnet utanför hamnen i St Helier på ön Jersey i Engelska kanalen, där franska fiskebåtar samlats till en protest. Den brittiska flottan är sedan tidigare på plats med två patrullfartyg. Enligt The Guardian rör det sig om omkring 80 franska båtar som protesterar.

De franska fiskarna är upprörda över de nya licenser som utfärdades i förra veckan och ​​som för första gången begränsar antalet dagar de kan bedriva fiske i gemensamma vatten, och att Storbritannien inte behandlar ansökningar om fiskelicenser i brittiska vatten skyndsamt.

Protesterna drog ingång tidigt under morgonen, och väntas pågå även under dagen. Jerseys miljöminister Gregory Guida och utrikesminister Ian Gorst väntas under eftermiddagen att med båt åka ut och tala med de protesterande fiskarna, skriver The Guardian.

Frankrikes EU-minister Clément Beaune säger att Paris ”inte kommer att låta sig skrämmas” av den brittiska flottans närvaro vid ön. han tillägger även att han pratat med sin brittiska motpart David Frost.

Frankrike ämnar inte skapa spänningar utan att skyndsamt få till en fullständig tillämpning av brexit-avtalet, enligt Beaune.