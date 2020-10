Fredspristagare: Fyra gånger fler kan dö av hunger än covid

När David Beasley på fredagen, under en resa i Niger, fick veta att FN:s livsmedelsprogram (WFP) tilldelats Nobels fredspris blev den vanligtvis talträngde expolitikern förstummad.

– Det är första gången i mitt liv som jag är mållös. Det här är otroligt! Snacka om det mest upphetsande ögonblicket i ens liv – Nobels fredspris! Det här (har vi fått) på grund av WFP-familjen. De befinner sig därute i de mest svåra och komplexa områdena i världen där det pågår krig, konflikter och extremväder – det spelar ingen roll, de befinner sig där och de förtjänar det här priset. Wow, wow, wow, wow – jag kan inte tro det, säger Beasely i en video som publicerats på Twitter.

Två dagar tidigare träffar DN honom i grannlandet Burkina Faso. Han vädrar då en oro för att vi nästa år på allvar kommer att se effekterna av coronapandemins nedstängningar och den sönderslagna världsekonomin. Och de allra värsta effekterna av den ekonomiska krisen i spåren av covid-19 kommer vi att se i Afrika, som drabbats minst av alla världsdelar av själva sjukdomen.

– Fler kommer att dö av behandlingen än av sjukdomen, säger Beasley och syftar på de omfattande nedstängningarna i kampen mot det nya coronaviruset. Vi pratar om fyra gånger fler människor som kan dö av hunger än av covid, säger Beasley till DN.

Vi befinner oss i de norra delarna av Burkina Faso, ett av världens tio fattigaste länder som drabbats hårt av det islamistiska våldet i den så kallade Sahel-regionen i Västafrika – det gröna band av savannlandskap som ligger strax söder om Sahara. David Beasley, en tidigare republikansk guvernör för den amerikanska delstaten South Carolina, befinner sig på resa tillsammans med Sveriges biståndsminister Peter Eriksson och de har begett sig från huvudstaden Ouagadougou norrut mot byarna som tar emot flyktingar från de norra delarna av landet.

Han var här i fjol, för att rikta uppmärksamhet mot en kris som orsakats av ökat islamistiskt våld som spillt över från grannlandet Mali i norr. Då fanns det runt 200.000 internflyktingar i landet.

– Nu är det 1,2 miljoner som tvingats på flykt. Hur många hotades av matbrist i Burkina Faso då? Strax över en halv miljon. Nu är det 3,3 miljoner människor och inget tyder på att det blir bättre, säger David Beasley till DN.

Det är alltså två dagar innan han får beskedet om fredspriset, som tilldelas WFP för ”ansträngningar för att bekämpa hunger, för dess bidrag till bättre förhållanden för fred i konfliktdrabbade områden och för att WFP är en drivande kraft för att förhindra användandet av hunger som ett vapen i krig”.

Priset går i linje med det första som 1901 tilldelades Henri Dunant efter att han grundat Röda korset, en organisation som likt WFP i stor utsträckning hjälper offer för krig. Men situationen i Burkina Faso illustrerar också vad kommittén lyfter fram i sin motivering – att hunger används som ett vapen i krig. Små islamistgrupperingar har medvetet attackerat civilbefolkningen med syfte att driva människor från landsbygden för att få ökat manöverutrymme. Det är dessa flyktingar som WFP nu hjälper på plats i det fattiga landet.

Men bortom Burkina Faso står världen inför en monumental utmaning som kommer att bli större och anledningen stavas covid-19. Sjukdomen har knappt gjort något medicinskt avtryck i de flesta länder söder om Sahara, där befolkningen är betydligt yngre. Hälften av invånarna är under 18 års ålder och bara en bråkdel av befolkningen är i riskgruppen för covid-19. Men effekterna av den igenbommade världsekonomin kommer att kännas som hårdast här. Beasley är starkt kritisk till hur man ensidigt fokuserat på covid-19 utan att se helhetsbilden.

– Världens ledare fokuserade på covid från ett strikt sjukvårdsperspektiv. Nedstängning av ekonomier, störda leveranskedjor – man kan inte lösa den här hälsopandemin i ett vakuum. För då får du en hungerpandemi och fler människor kommer att dö från den än från sjukdomen, säger han och fortsätter:

– Det måste finnas en balans och vi måste tänka strategiskt och prata om detta. Annars kommer tre, fyra gånger fler att dö från hunger än covid. Se på Nigeria, det är ett bra exempel, de hade en nedstängning under fem veckor. Ett tusen personer har dött i covid-19 medan en miljon människor kastades in i allvarlig, akut matbrist i bara en enda nigeriansk stad, Kano.

David Beasley pratar nästan oavbrutet och det är svårt att skjuta in en fråga. På 1990-talet var han republikansk guvernör i delstaten South Carolina, men den politiska karriären dog i samband med att han flyttade konfederationsflaggan från taket på delstatskongressen vilket kostade många röster från vita väljare. Men politikergenerna har han kvar och under resan med Peter Eriksson är det två politiska kulturer som möts. Den blyga biståndsministern verkar närmast besvärad av Beasleys skamlösa poserande framför den egna telefonen eller selfiekameran samtidigt som det egna kommunikationsteamet tar bilder av scenerna. Beasley poserar med flyktingar, med kvinnor som driver en kompostanläggning och det är knytnävshälsningar till höger och vänster.

World Food Programmes direktör David Beasley reser i norra Burkina Faso tillsammans med Sveriges biståndsminister Peter Eriksson. Foto: Erik Esbjörnsson

WFP-anställda vittnar om en direktör som inte vill lägga sig i detaljarbetet utan fokuserar på det han kan: insamling.

– Han frågar oss vad vi behöver, och säger till oss att det är hans uppdrag att fixa pengarna, säger en anställd som DN talar med.

Pengarna behövs. Den finansiella krisen består av flera delar:

● Mottagarländernas ekonomier har krympt.

● De direkta överföringarna av pengar från migranter i norr till familjer i söder, som årligen är större än allt bistånd, har minskat med 100 miljarder dollar hittills i år när jobben försvunnit i Europa.

● Givarländernas biståndsbudgetar har krympt kraftigt av krisen.

En flera decennier lång positiv trend kommer att brytas och hundratals miljoner människor kan kastas tillbaka i fattigdom. Och hunger.

– Före covid led 135 miljoner människor av akut matbrist. Nu uppskattar vi att den siffran skjuter upp till 270 miljoner människor. Det är utöver de 690 miljoner människor i världen som är kroniskt hungriga i dag. Så siffrorna har redan gått i fel riktning på grund av konflikter och klimatförändringar men med covid så förstärks en redan dålig situation i några av de mest sårbara regionerna i världen, säger han.

Men det är nästa år som krisen kommer att märkas som mest.

Budskapet till världens ledare, som han kommer att hamra in från den nya plattform som Nobelpriset innebär, är att de rikare länderna inte bara kan se om sitt eget hus utan att de måste öka stödet till fattigare länder.

World Food Programmes direktör David Beasley. Foto: Erik Esbjörnsson

Den republikanska administration som för tre år sedan nominerade honom till befattningen har samtidigt dragit in sitt stöd till WFP:s systerorganisation, Världshälsoorganisationen, WHO, under en mycket kritisk period. Om detta är han försiktig med att uttala sig utan talar hellre om att USA under hans ledarskap nästan dubblerat anslaget till WFP.

– Trots de meningsskiljaktigheter som man har med WHO så tror jag att det är något man kommer att lösa, det tror jag verkligen och jag är hoppfull om att det kommer att lösas. Men när det gäller USA:s stöd till oss så är jag överväldigad över hur republikaner och demokrater som bråkar om allt och inget går samman när det gäller internationellt matstöd, säger han.

En negativ effekt av Trump som han medger är den i kampen om uppmärksamhet.

– Lidandet ökar, siffrorna blir värre. Jag tror att om de hårt arbetande medborgarna i Europa och USA vet hur folk kämpar runt om i världen så kommer de ta ett kliv upp. Men det är svårt att låta dem veta just nu. För när du slog på teven för tre år sedan var det Trump Trump, Brexit, Brexit. För två år sedan var det Trump, Trump, brexit, brexit. Och nu är det Trump, Trump, covid, covid.

– Jag bryr mig inte om du älskar eller hatar något av de ämnena. Men lämna utrymme för att berätta för tittare och läsare att det finns människor som dör i Jemen, människor som kämpar i Burkina Faso för jag vet att skattebetalarna från mitt hem i USA, jag vet att de kommer att stiga fram. Och jag tror att människorna i Sverige, Danmark och övriga Europa är likadana – de bryr sig om människor runt om i världen.

