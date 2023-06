Fredsprojektet EU investerar miljarder i vapenindustrin

EDF. European defence fund/Europeiska försvarsfonden. Forskning och utveckling för att främja en stark, konkurrenskraftig och innovativ europeisk försvarsindustri.

8 miljarder euro* (2021–2027)

ASAP: The Act in Support of Ammunition Production. EU:s stöd till företag som ökar sin produktion av ammunition. Dels för Ukraina, dels för att fylla på lagren hos medlemsländer som redan skickat ammunition Ukraina.

500 miljoner euro (2023–2025)

EDIRPA: European defence industry reinforcement through common procurement act. EU-stöd för att underlätta gemensamma inköp av vapen.

250 miljoner euro (2023–2024)

EPF. European peace facility/Europeiska fredsfaciliteten. EU:s fond för att förebygga konflikter, skapa fred och stärka den internationella säkerheten. Är inte en del av EU-budgeten, utan finansieras separat av EU-länderna gemensamt.

7 miljarder euro* (EU:s stats- och regeringschefer har enats om att, vid behov, kan fonden utökas med ytterligare 3,5 miljarder euro)

*2018 års penningvärde