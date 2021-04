Fyra av tio nya coronafall i världen finns i Indien

Den senaste veckan har Indien registrerat mer än 300.000 nya fall varje dygn. Hjälp från länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland har börjat anlända, men bristen på mediciner, respiratorer, sängar och inte minst syrgas är fortfarande omöjlig att överblicka.

Att Indien ber omvärlden om hjälp är mycket ovanligt. I samband med jordbävningar och andra naturkatastrofer brukar landet tacka nej till bistånd från andra länder. Indien anser sig vara en stormakt, kapabel att lösa sina egna problem. Att premiärminister Narendra Modi nu vädjar om snabb hjälp säger en del om hur allvarligt läget är. Hittills har 19 länder lovat att bistå Indien, däribland Sverige som är redo att skicka 120 respiratorer.

Indien är just nu motorn i smittspridningen, enligt WHO minskar coronaviruset i USA och Nordamerika. Av de 18 miljoner bekräftade fallen av covid-19 i Indien under hela pandemin har mer än 6 miljoner registrerats den senaste månaden. Mörkertalet anses dessutom vara stort, då provtagning är i stort sett obefintlig på många platser på landsbygden. Enligt experter kan det verkliga antalet vara mellan 10 och 30 gånger högre.

Mer än 200.000 indier har mist livet efter att ha smittats av covid-19 under pandemin. I relation till befolkningen storlek - Indien har nästan 1,4 miljarder invånare - är dödsfallen 10-15 gånger färre än i länderna. Den troligaste förklaringen är att Indien har en ung befolkning, där två av tre är yngre än 35 år. Det finns dock farhågor om att mörkertalet är stort även här. Sedan tiden före pandemin finns det en uppskattning om att bara vartannat dödsfall i Indien registreras.

Utvecklingen har fått flera grannländer att stänga gränsen till Indien. Ett flertal länder har pausat flygförbindelserna till landet.

Indien, som är världens största tillverkare av vaccin, har vaccinerat knappt två procent av den vuxna befolkningen. Med den nuvarande takten med tre miljoner doser om dagen kommer det att ta omkring två år alla erbjudits vaccin.

Ett stort antal andra länder har räknat med att köpa vaccin från Indien, i första hand från Serum Institute i Pune som licenstillverkar Astra Zenecas vaccin. Nu har Indien i princip stoppat all vaccinexport för att prioritera de inhemska behoven. Det får följdverkningar i hela världen.

