Fyra dagar i vittnesbåset för Ramaphosa om korruptionen under företrädaren Zuma

Cyril Ramaphosa har varit Sydafrikas president i tre år men var vicepresident under åren 2014-2018 och det är denna tid som är i fokus. För Ramaphosa handlar det inte så mycket om vad han själv gjort, som vad han inte gjort.

Det var för fem år sedan som justitieombudsmannen Thuli Madonsela släppte sin rapport om maktmissbruk under dåvarande presidenten Jacob Zumas styre. Zuma anklagades för att ha sålt ut maktutövningen till den indiska näringslivsfamiljen Gupta som fått inflytande över ministerutnämningar och styrningen av statliga bolag, genom att betala omfattande mutor till stora delar av ledarskiktet i regeringspartiet ANC.

Zuma sparkade Madonsela men tvingades under hård politisk press att följa hennes uppmaning att inleda en fullständig genomlysning av ”State Capture”, som fenomenet kallas i Sydafrika. Och efter att hundratals personer hörts under flera års tid av den tålmodige biträdande chefsdomaren Ray Zondo, som leder kommissionen, återstår bara en handfull vittnen.

Under en maratonutfrågning på måndagskvällen berättade Nomachule Mngoma om vad hon såg under åren som gift med tidigare ministern för statliga bolag Malusi Gigaba. Gigaba försökte hävda att parets skilsmässa inte gått igenom och att hon därför inte skulle tillåtas vittna under en pågående civiltvist.

Protesten avfärdades och Mngoma berättade om hur Guptas bekostat deras mångmiljonbröllop och flugit paret på smekmånad till Dubai, liksom hur hennes man försett henne med hundratusentals kronor för shopping på mer eller mindre regelbunden basis. Det var bara när hon i baggageluckan till parets bil såg en väska proppfull med kontanter av ett betydligt högre värde som hon reagerade.

Gigaba ska så sent som i fjol ha bett om hennes mobiltelefoner för att kunna radera bevis på hur många gånger de besökte familjen Gupta i hemmet och han ska även ha konfiskerat hennes pass som visat vart de rest.

Men alla dessa avslöjanden var snarast att betrakta som kanapéer inför veckans huvudrätt: Cyril Ramaphosas vittnesmål, som inleds på onsdagen och kommer att pågå i totalt fyra dagar över två sessioner.

Ramaphosa misstänks inte ha varit delaktig i Zumas förehavanden med Guptas och han anses allmänt ha ansträngt sig för att få bukt med korruptionen i ANC. Men innan han blev president var han vicepresident under fyra års tid och frågan är hur mycket röta han ignorerade för att kunna nå toppositionen? Vad visste han, och vad gjorde han för att stoppa oegentligheterna? Svaren kan bli förödande för sammanhållningen i det splittrade partiet.

Efter Ramaphosa återstår bara huvudpersonen själv: Jacob Zuma, som med näbbar och klor försöker undvika att gå under ed inför Zondo. Kommissionen är inte en brottsutredning men Zuma riskerar fängelse för domstolstrots om han inte samarbetar.

Själv hävdar han att en häxjakt pågår. Att huvudpersonen är så pass pressad är om något en indikation på att kommissionen har gjort ett gediget arbete.