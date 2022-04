Fyra döda i bränsleprotester i Peru

Arga lastbilsförare och bönder har blockerat flera vägar mellan den viktiga hamnstaden Callao och huvudstaden Lima som tillsammans har tio miljoner invånare. Demonstranterna har byggt barrikader med brinnande bildäck och vandaliserat flera av hamnstadens betalstationer. Även i andra delar av landet har omfattande protester genomförts för att protestera mot de höjda bränslepriserna.

Polisen har mött demonstranterna med tårgas och gummikulor. Hittills uppges att fyra personer dött i upploppen.

– En dog för att han inte kunde ta sig till sjukhuset på grund av en vägblockad, ett barn ramlade ned från en bro och två personer blev påkörda i sina fordon när de protesterade, säger landets försvarsminister José Luis Gavidia.

Det finns även uppgifter om att en person träffats i ögat av ett hagelskott som polisens kravallstyrka avfyrat, men försvarsministern dementerar uppgifterna.

– Vi har inga fler dödsfall, säger han till medier.

Peru är det land i världen som drabbades värst under pandemin. Enligt officiell statistik har över 600 personer per 100 000 invånare dött av covid-19. Ända var Peru det första landet i Latinamerika att stänga sina gränser och införa strikta restriktioner. I höstas öppnade landet sina gränser igen, vilket fick migranter från Venezuela att åter strömma in. Att Peru nu drabbats av protester på grund av höjda bränslepriser är något som överraskar regeringen.

– Det här är resultatet av en kris i världen. Vi lever inte i en normal tid. Vi har precis kommit ur en tvåårig pandemi och befinner oss nu mitt i en migrationsvåg, säger försvarsminister José Luis Gavidia.

Utegångsförbudet gäller fram till midnatt på tisdagen och omfattar alla personer i hamnstaden Callao och huvudstaden Lima. Invånarna får endast lämna hemmet om de ska köpa medicin. President Pedro Castillo uppmanar till lugn och anklagar kriminella grupper för att ligga bakom protesterna.

– Våldshandlingarna som vissa grupper velat skapa genom att blockera trafiken mellan Lima och Callao har orsakat osäkerhet och fasa, säger president Castillo i ett tv-sänt tal från presidentpalatset.

Han uppmanar till lugn och försiktighet.

– Sociala protester är en konstitutionell rättighet, men det måste ske inom lagens ramar, säger presidenten.

I ett försök att lugna stämningen i landet presenterade regeringen i söndags ett förslag om att den temporärt ska slopa bränsleskatten för att stabilisera bensinpriserna, men inte ens det löftet fick någon effekt på demonstrationerna. Många är missnöjda med president Pedro Castillo som tillhör ett marxistiskt parti och som uppges ha stöd av endast 25 procent av befolkningen. Trots att han tillträdde för bara åtta månader sedan har han redan överlevt två riksrättsprocesser.

Fakta. Vann överraskande Pedro Castillo är en före detta grundskolelärare som för några år sedan anordnade en riksomfattande lärarstrejk. Förra året ställde han upp i presidentvalet och vann överraskande. De som har samhällsviktiga uppgifter och jobbar på till exempel sjukhus, vattenverk och elbolag är undantagna utegångsförbudet. Visa mer

