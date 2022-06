G7-länderna överväger nya sanktioner mot Ryssland

Fler ryska företag och privatpersoner ska straffas med sanktioner, enligt det förslag som USA och de övriga G7-länderna väntas diskutera under dagen. Särskilt fokus ska ligga på att stoppa export av produkter som den ryska armén är beroende av.

Under gårdagen drev USA på för att gruppen skulle enas om att stoppa importen av Rysslands näst största exportvara – guld, till följd av landets krig mot Ukraina. Enligt nyhetsbyrån Reuters har länderna ännu inte enats om förslaget.

Regeringscheferna i de så kallade G7-länderna (Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, USA, Kanada och Japan) inledde sitt möte under söndagen. I år står Tyskland värd för gruppens möten, och den här gången träffas ledarna på slottet och lyxhotellet Schloss Elmau i de tyska alperna.

Under måndagsförmiddagen talade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid mötet via videolänk. Han bad om snabbare vapenleveranser.

– Om våra partner verkligen är partner – inte åskådare – måste de agera snabbare. Restriktioner eller fördröjningar av vapenleveranser till vårt land lockar Ryssland att slå till, om och om igen, sa presidenten.

Uttalandet kommer kort efter att guvernören i ukrainska Lysytjansk uppmanat alla civila att lämna staden. I fredags ockuperades grannstaden Sievjerodonetsk av Ryssland, och Lysytjansk är nu den enda större staden i Luhanskregionen som ännu inte är ryskkontrollerad.

Volodymyr Zelenskyj talar via videolänk inför G7-ländernas regeringschefer. Foto: Benoit Tessier/AFP

Utöver kriget i Ukraina har G7-ledarna även diskuterat Kinas utökade inflytande över världen. Under söndagskvällen presenterade gruppen en satsning som i media beskrivs som ett svar på Kinas nya sidenväg – det världsomspännande infrastrukturprojekt som Xi Jinping lanserade 2013. Kinas satsning ska bland annat ge landet en väg in i Europa från en grekisk hamn via vägar som kinesiska företag byggt genom Nordmakedonien, Serbien och Montenegro.

G7-ländernas svar på den nya sidenvägen är ett 600 miljarder dollar dyrt projekt som bland annat involverar bygget av en vaccinfabrik i Senegal och solpaneler i Angola. Det outtalade målet med satsningen är att hindra Kina från att stärka sin maktposition. För att knyta fler världsledare närmare G7-länderna har Tysklands förbundskansler Olaf Scholz även bjudit in regeringscheferna från Indien, Indonesien, Sydafrika, Senegal och Argentina till G7-mötet.

– Det här är ännu ett exempel på vår enighet, sa Tysklands förbundskansler Olaf Scholz när han presenterade satsningen under söndagskvällen.

Men det är inte helt sant. Varken Frankrikes president Emmanuel Macron eller Storbritanniens premiärminister Boris Johnson uttalade sitt stöd för satsningen under söndagskvällen.