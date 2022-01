Gåtan före stormningen: Vad hände på hotell Willard?

Medan mörkret föll över huvudstaden steg vrålen från folkmassan på Freedom Plaza: ”Seger eller död!”

Det var den 5 januari 2021 och om mindre än ett dygn skulle kongressen inleda processen med att bekräfta Joe Biden som president.

Slagorden från demonstranterna hördes bort till Vita huset och till mannen som vägrade acceptera en valförlust. President Donald Trump var beredd att gå till ytterligheter för att behålla makten.

Trumpanhängare demonstrerar i Washington på kvällen den 5 januari. Foto: Jacquelyn Martin

Några av hans allierade befann sig inne i värmen på ett lyxhotell mellan Vita huset och Freedom Plaza.

Där var Trumps advokat Rudy Giuliani, som arbetat i månader för att omkullkasta valresultatet. Där var juridikprofessorn John Eastman som lagt fram teorin om hur vicepresidenten Mike Pence kunde stoppa räkningen av elektorsrösterna i kongressen. Där var, i olika rum, männen som hjälpte Trump att ta makten 2016.

Det var något som pågick på Willard Hotel.

Om man ska göra revolution, varför inte börja under kristallkronorna på 1401 Pennsylvania Avenue? Det är klassisk mark i USA:s huvudstad. Washington är en stad byggd på politik och Willard är ett hotell byggt på att tjäna dem som är inblandade i den politiska processen, lyder en skylt i det anrika hotellets egen specialutställning.

Willard hotel – en viktig plats för många presidenter. Foto: Michael Brochstein/Polaris

I en monter visas Abraham Lincolns hotellräkning från vårvintern 1861, inför installationen som president. En annan text upplyser om hur Martin Luther King Jr satt i lobbyn i augusti 1963 för att förbereda ett av världshistoriens mest berömda tal – ”Jag har en dröm”.

Hur fortsätter historieskrivningen på 2020-talet? Här förbereddes en dödlig attack på USA:s demokrati?

Den 6 januari 2021 stormades Kapitolium av rasande Trumpanhängare. De bröt sig in i kongressen, när ledamöterna skulle bekräfta presidentvalet, under ledning av vicepresidenten Mike Pence.

En av demonstranterna sköts till döds, ytterligare tre avled av medicinska skäl i anslutning till stormningen. En polisman dog dagen därpå i en stroke. Över 100 poliser skadades.

Stormningen den 6 januari 2021. Foto: Lev Radin

Politiker, journalister, författare, jurister och historiker i USA har bara påbörjat kartläggningen av attacken. Sedan i somras arbetar en särskild kommitté i kongressen med att förstå vilka som bär ansvaret. Det är ett arbete på flera nivåer – från upploppsmakarna via banden till militanta grupper som Proud Boys och Three Percenters till juristerna som försökte omkullkasta valresultatet.

Det sista spåret leder till en före detta borgmästare från New York.

En gång i tiden lovade han väljarna att förbättra USA:s anseende i världen. Det var sommaren 2007 när Rudy Giuliani gjorde ett seriöst försök att bli Republikanernas presidentkandidat.

– Världen ska veta att USA är ett fredligt land, sa han, när vi möttes i Iowa.

På den tiden var han känd för sin hårdföra kamp mot brottsligheten och sitt ledarskap i New York under sista tiden som borgmästare, efter terrorattackerna den 11 september 2001. Invändningarna i konservativa kretsar gick ut på att han var skild flera gånger och liberal i synen på aborter och hbtq-rättigheter.

Det blev ingen nominering till presidentposten. Rudy Giuliani blev så småningom Trumps personliga advokat. Han var inte populär i staben.

Rudy Giuliani håller presskonferens i Philadelphia. Foto: John Minchillo

Det har kommit flera böcker om spelet bakom kulisserna inför stormningen. De beskriver samfällt hur olika mer omdömesgilla rådgivare förgäves försökte hindra Giuliani från att nå fram till Trump. Det började redan på valnatten, när Giuliani enligt samstämmiga vittnesuppgifter försökte övertyga Trump att helt enkelt påstå att han hade vunnit.

Det sade Trump redan samma natt.

Boken ”Landslide” hävdar att alla i Vita huset – det vill säga ”alla utom presidenten” – begrep att de inte kunde hindra Biden från att bli president. Men Trump lyssnade på dem som vägrade att ge upp.

Giuliani åkte ut i delstaterna och marknadsförde långtgående teorier om valfusk. Den 7 november kallade han till en pressträff på en parkeringsplats i Philadelphia där han påstod att ”döda personer” hade kunnat rösta i delstaten Pennsylvania. Kanske var det ett misstag från staben som gjorde att presskonferensen hamnade utanför småföretaget Four Seasons Total Landscaping istället för på lyxhotellet Four Seasons inne i stan.

En journalist berättade att de stora tv-bolagen precis pekat ut Biden som vinnare i presidentvalet.

– Var inte löjlig, det är inte tv-bolagen som avgör val, domstolar avgör, sa Giuliani.

Rudy Giuliani på presskonferensen där hårfärgen gav vika. Foto: Jacquelyn Martin

Han lierade sig med en annan advokat, Sidney Powell, som spred långtgående konspirationsteorier. Hon hävdade bland annat att företaget Dominion – USA:s ledande leverantör av rösträkningsmaskiner – riggade resultaten.

Den 19 november höll Giuliani och Powell en presskonferens i Washington, där Powell påstod att det amerikanska valet påverkats av ”kommunistiska pengar” från Venezuela, Kuba och ”förmodligen” Kina. Människor skulle minnas från framträdandet var hur värmen i rummet fick en rännil av mörkbrun hårfärg att rinna ned för Giulianis kind.

Trumplägret tog kort därpå avstånd från Powell. Republikanen Chris Christie – tidigare guvernör i New Jersey och tidvis allierad med Trump – beskrev Trumps advokater som en pinsamhet för nationen i en intervju med tv-bolaget ABC.

Advokaterna Rudy Giuliani och Sidney Powell den 19 november. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Boken ”I Alone Can Fix It” berättar om ett upprört telefonsamtal där Christie påminde om att Giuliani hade betraktats som nationell hjälte – så vad höll han på med?

”Fuck legacy”, ska Giuliani ha svarat. Skit i eftermälet – eftermälet kommer när man ligger i jorden.

Den tredje veckan i december tog Giuliani, enlig Washington Post, in på Willard Hotel.

”Stoppa stölden” vrålade demonstranterna.

Jag mötte dem i Pittsburgh strax efter presidentvalet 2020. De protesterade mot rösträkningen i delstaten Pennsylvania. De hade följt Trump på Twitter i många månader, medan presidenten kommit med olika påståenden om fusk med poströsterna.

Under veckorna efter valet hölls många liknande protester, manifestationer och demonstrationer i vågmästarstaterna som avgör amerikanska presidentval. I Michigan och Pennsylvania i nordost. I Georgia i södern. I Arizona och Nevada i väster.

Protester i Pittsburgh. Foto: Lotta Härdelin

För de valansvariga ute i delstaterna blev situationen mer och mer pressad. I början av december kallade republikanen Gabriel Sterling i Georgia till presskonferens.

Han uppmanade Trump att sluta sporra våldsverkarna.

– Någon kommer att komma till skada. Någon kommer att bli skjuten. Någon kommer att dö, sa han.

I Washington hölls protester i både november och december. Talarna varnade för blodiga krig och vädjade till Trump att utlysa undantagstillstånd. Medlemmar från militanta grupper som Proud Boys marscherade och vandaliserade kyrkor i centrum.

Vreden bland Trumpanhängarna växte i takt med bakslagen för Trump: Domstolarna avfärdade gång på gång Trumplägrets anklagelser om valfusk. Justitiedepartementet slog fast att det inte fanns några tecken på omfattande bedrägerier. Republikaner i Texas försökte stämma flera andra vågmästarstater – men Högsta domstolen sa nej. Elektorsrösterna bekräftade Bidens valseger.

Trump vägrade ge upp. Den 19 december twittrade han att det var statistiskt omöjligt att han kunde ha förlorat valet och att det skulle hållas stora protester i Washington den 6 januari.

”Be there, will be wild!”, skrev han. Var där, det kommer att gå vilt till.

Det var det första i raden av presidentens twitterinlägg om 6 januari.

Guy Reffitt, en arbetslös oljearbetare från Wylie i Texas, var en av dem som hörsammade uppmaningen. Runt jul deltog han i krypterade konversationer på appen Telegram om den kommande protesten i Washington.

Medlemmarna i chatten diskuterade bland annat hur folkmassan borde släpa ut landsförrädarna. Och Reffitt ska, enligt domstolsdokument, ha gjort klart att det var dags att ”tända tändstickan” den 6 januari.

Försvarshögkvarteret Pentagon följde händelseutvecklingen med oro. Generalstabschefen Mark Milley, chef för de fem försvarsgrenarna, hade dåliga erfarenheter från sommarens Black Lives Matter-protester, då Trump hotade med att kalla in militären för att fösa bort demonstranter från gatorna.

Veckorna efter valet uppstod en spricka mellan president Donald Trump och Pentagon. Bilden togs i Vita huset i oktober 2019. Från vänster general David Berger, försvarsminister Mark Esper, president Donald Trump, generalstabschef Mark Milley och general Joseph Martin. Foto: Carolyn Kaster

Boken ”I Alone Can Fix It” beskriver hur Milley fruktade att Trump försökte uppvigla folkmassorna för att kunna åberopa lagen om uppror och ta kommando över försvaret.

I början av januari gick tio före detta amerikanska försvarsministrar ut i en debattartikel och krävde en fredlig maktöverföring utan militär inblandning.

Då pågick planeringen för fullt på Willard Hotel.

John Eastman är en konservativ juridikprofessor från Kalifornien, som fick viss uppmärksamhet när han ifrågasatte om den blivande demokratiska vicepresidenten Kamala Harris var amerikansk medborgare från födseln.

Efter valet blev han någon sorts juridisk konsult för Trumplägret. När rättsprocesserna strandat i Högsta domstolen den 10 december valde John Eastman att peka på en annan möjlighet.

John Eastman och Rudy Giuliani vid kampanjmötet den 6 januari. Foto: Jacquelyn Martin

I boken ”Peril” avslöjas hur en en tvåsidig promemoria från Eastman snurrade runt i Trumpadministrationen under julhelgen 2020. Det var där han utmålade vicepresidenten Mike Pence som den som kunde ingripa vid kongressens räkning av elektorsrösterna. Kort därpå skrev han en utförligare promemoria där han skissade på olika sätt för Pence att ingripa (Eastman har i efterhand hävdat att han endast rekommenderade vicepresidenten att skjuta upp räkningen av elektorsrösterna).

Efter nyåret hamnade Eastman i Washington. Vid det laget försökte Trumplägret sätta press på makthavare ute i delstaterna för att riva upp valresultatet. Bland annat arrangerades en telefonkonferens med Trump, Giuliani, Eastman och 300 republikanska politiker ute i landet.

Den 4 december möttes Pence, Trump och Eastman i Vita huset. Presidenten fortsatte till ett kampanjmöte i Georgia. Det skulle egentligen handla om ett omval till senaten. Men Trump pratade om hur han bestulits på valet och hur hoppet stod till Pence.

När Abraham Lincoln tog in på Willard i februari 1861 hade han just undkommit ett attentatsförsök. Det var en orolig tid och landet befann sig på randen till inbördeskrig.

Många varnade för hur historien var på väg att upprepa sig runt presidentvalet 2020, när militanta högerextremistiska grupper som Proud Boys, Oath Keepers och Three Percenters hotade att ta till våld.

Protest i Washington den 12 december. Foto: Luis M. Alvarez

Enligt Dallas Morning News försökte en av oljearbetaren Guy Reffitts familjemedlemmar förgäves larma FBI i slutet av december om hotet mot kongressen. Det är ett i raden av exempel på varningar som myndigheterna missade att ta på allvar.

Den bristande beredskapen är en av de stora frågorna för kongressens granskning av den 6 januari. En annan gäller kontakterna mellan Trumplägret och demonstranterna.

Åtskilliga böcker har redan publicerats om Trumps sista tid vid makten. ”Landslide” har skrivits av författaren och frilansjournalisten Michael Wolff.

Böckerna inifrån Trumpadministrationen tar framför allt fasta på bråken och kaoset runt Trump före stormningen. Ett ansvar faller tungt på den dåvarande stabschefen Mark Meadows som misslyckades med att agera grindvakt gentemot personer som Giuliani.

Men förekom även direkta kontakter mellan Vita huset och upploppsmakarna? Den frågan leder oss till Willard hotel.

I maj förra året gläntade John Eastman på dörren.

– Vi hade ett krigsrum på Willard hotel där vi så att säga koordinerade all kommunikation, berättade han i radioprataren Peter Boyles show.

Juristen John Eastman. Foto: Susan Walsh/AP

Under hösten har kongressens särskilda granskningskommitté riktat ett allt större intresse mot Trumpgängets tillfälliga högkvarter på Willard hotel. Eller som det kallas i Washington Post, ”kommandocentralen”.

Så sent som för några dagar sedan avslöjade brittiska Guardian att kommittén försöker kartlägga Trumps telefonsamtal till olika personer på hotellet. Kommittén försöker bland annat reda ut vad Trumps före detta chefsstrateg Steve Bannon ägnade sig åt under sina besök på Willard.

Flera amerikanska medier berättar hur hotellet blev ett tillhåll för gamla profiler från Trump­sfären den 5 och 6 januari.

Mötena på Willard Hotel har hamnat i fokus för granskningen av händelserna den 6 januari. Foto: Michael Brochstein

Där var Trumps mångårige rådgivare Roger Stone, som skyddades av medlemmar från militanta Oath Keepers. Där var den sparkade nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn, som uppmanat Trump att utlysa undantagstillstånd. Där var Alex Jones, konspirationsteoretikern bakom sajten Infowars, som samarbetade med några av arrangörerna av demonstrationerna inför stormningen.

I sin podcast ”War room”, den 5 januari, lovade Steve Bannon att hela helvetet skulle bryta lös vid kampanjmötet dagen därpå.

Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannon är högaktuell i granskningen av händelserna på Kapitolium. Foto: Jose Luis Magana

Då var Guy Reffitt på väg från Texas till Washington, med ett gevär och en pistol i bilen. Tiotusentals Trumpanhängare skulle göra honom sällskap.

I Vita huset hade Trump och Pence ett sista möte. Enligt boken ”Peril” var vicepresidenten kritvit i ansiktet när han gick därifrån.

Han var Trumps mest lojala medarbetare. Nu hade han fått höra att han var en förrädare.

Det tar bara några minuter att ta sig från entrén vid Willard hotel till The Ellipse i parken söder om Vita huset.

Efter några meter dyker ett tydligt landmärke upp: Obelisken som ska hedra den förste ledaren. George Washington blev ett föredöme för kommande presidenter när han frivilligt lämnade över makten och drog sig tillbaka efter två mandatperioder.

I sitt avskedsbrev varnade han för partipolitiken: falangstriderna, hämndgirigheten, risken för att skrupellösa män skulle utnyttja systemet och återskapa tyranniet.

Trump den 6 januari 2021. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

På förmiddagen den 6 januari tog Rudy Giuliani och John Eastman bilen från Willard hotel. De gick i gräset de sista meterna till scenen vid Stoppa stölden-mötet. Strax före klockan 11 fick de tala till de tiotusentals demonstranterna.

Giuliani talade om striden. Eastman talade om Pence.

Siste talare var Donald Trump.

– Vi ska gå ned till Kapitolium, sa han.

Och så gick demonstranterna.

