Gaza-reporter om bombningar: ”Attack på pressfriheten”

Under lördagen kablade nyhetsbyrån al-Jazira ut bilder på när Jala Tower byggnaden, som mediebolaget huserar i, totalförstördes i en israelisk bombattack. Amerikanska nyhetsbyrån AP hade också sitt kontor där – och verksamheterna i byggnaden fick en timme på sig att evakuera.

Reportrar utan gränser och internationella medier skriver att gårdagens attack är den tredje i ordningen mot byggnader där bland annat tidningar, tv- och radiostationer har sina kontor. Den 12 maj förstördes al-Jawhara-byggnaden efter raketattacker från israeliska flygvapnet.

En dag senare förstördes al-Shorouk-byggnaden i nya attacker. I dessa två byggnader hade 21 nyhetsbolag sina verksamheter. Tillsammans med lördagens bombning av Jala Tower har mer än 30 nationella och globala mediebolag fått sina kontor förstörda.

Två kilometer från just Jala Tower bor frilansjournalisten Mohammed Alsawafiri. Han skriver att attackerna på de tre byggnaderna kommer att försvåra situationen för medierna i Gaza att nå ut med information om den pågående konflikten.

”Det är en begränsning av yttrandefriheten och en attack på pressfriheten”, skriver han i ett sms till DN.

”Det är byggnader som innehöll kontor för journalister, utrikesbyråer, jurister och revisorer. Det fanns också affärer där”, skriver Mohemmed Alswafiri som tidigare arbetade i al-Jawhara-byggnaden som förstördes den 12 maj och där det enligt BBC omkom flera civila.

Mohemmed Alswafiri. Foto: Privat

Israelisk militär hävdar att bomningen av al-Shorouk föranleddes av att Hamas underrättelsetjänst använde kontor i byggnaden. De menar också att det pågick terrorverksamhet i Jala Tower, där kontor för civila medieorganisationer användes som mänskliga sköldar.

Jawad Mehdi, ägaren av Jala Tower, säger att han inte har sett några bevis för den israeliska militärens uppgifter, enligt al-Jazira.

– Förutom lägenheternas hyresgäster fanns det några advokatkontor, ingenjörer och några medieorganisationer, som Al Jazeera och AP. Inget annat, säger han.

Även frilansreporter Mohammed Alsawafiri efterlyser bevis från Israel.

”Jag hade hoppats att den israeliska armén skulle tala klarspråk om Hamas verksamhet i Jala Tower, men det gjorde de inte”, skriver han.

Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige, skriver på DN Kultur att bombningarna är ”en av de största attackerna mot pressfriheten i modern tid och att attackerna är ett ”krigsbrott”.

Till DN utvecklar han sitt resonemang.

– Jag är chockad och upprörd. Det handlar totalt om ett 30-tal redaktioner som har förstörts i riktade attacker. För mig är det ofattbart att en demokratisk stat kan genomföra sådana attacker mot pressfriheten och medier, säger han.

Sent under lördagen påtalade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att det inte var en ”oskyldig byggnad” som attackerades – utan att det var en plats för Hamas underrättelsetjänst. Dock lade varken premiärministern eller IDF, Israels försvarsmakt, några bevis för påståendet, skriver The Guardian.

– Attackerna mot byggnaderna visar att Israel inte drar sig för att inför öppen ridå attackera medier. Att de hävdar att orsaken är någon annan spelar ingen roll. Israel attackerar civila mål utan att lägga fram bevis på att det pågick terrorverksamhet i byggnaderna, säger Erik Halkjaer.

Precis som frilansjournalisten Mohemmed Alswafiri säger Erik Halkjaer att attackerna mot redaktionsbyggnaderna är risken att bombningarna kommer att resultera att det blir svårare för omvärlden att få kännedom om vad som sker i Gaza.

– Bortsett från de medierna som är lierade med Hamas så är de lokala medierna viktiga för spridningen av information för de som bor i regionen. Nu har de lokala journalisterna ingenstans att ta vägen, men de kommer fortsätta att göra sina jobb som de har gjort under många år i svåra omständigheter. Men arbetsgivare och chefredaktör måste överväga om det är värt risken att ha journalister på plats, säger han.

