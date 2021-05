George Floyds syster om sorgen och kärleken ett år efter hans död

Ett år har gått sedan hennes lillebror George Floyd dog under ett polisingripande i Minneapolis. Perry, som han hette bland sina närmaste. De senaste veckorna har varit tunga för 52-åriga LaTonya Floyd.

– Jag är väldigt känslomässigt berörd, berättar hon via videolänk tillsammans med sin fru Jewelz Floyd från hemmet i Houston.

– På dagarna går jag till kvarteret där han bodde. Vi brukade hänga där, sitta och prata och skratta.

Där samlas folk varje dag för att känna Georges närvaro.

– Men jag gråter där med. Han borde vara där. Hans barn saknar sin pappa, kramarna och kärleken. Han var alltid snabb att säga ”I love you” med sin mjuka röst, säger hon och håller tillbaka tårarna.

Den 25 maj ifjol kom samtalet som förändrade hennes liv. Hon var hemma med storasyster Zsa Zsa Floyd när det ringde. Det var kusinen Tedra McGee i Minneapolis.

– Hon undrade om vi satt ner. Vi frågade vad som hade hänt och hon bad oss sätta på tv:n.

Där utspelade sig de 9 minuter och 29 sekunder som världen fått bevittna tack vare Judeah Reynolds, den då nio år gamla flickan som fångade händelsen på sin mobil. Polisen Derek Chauvin med sitt knä mot LaTonyas lillebrors nacke – vars liv sakta men säkert slocknade.

– Jag kunde inte titta. Jag sprang ut på gatan och bröt ihop. Jag var paralyserad, säger LaTonya Floyd.

LaTonya Floyd och systern Zsa Zsa under begravningsceremonin för George Floyd. Foto: David J. Phillip/AP

Nyheten om George Floyds brutala död spreds snabbt och Zsa Zsas dotter Bianca Williams kom dit. Familjen Floyd samlades och förtvivlade omfamnade de varandra.

Familjen Floyd var tätt sammansvetsad. Närmast varandra stod George och LaTonya. De föddes i North Carolina och växte upp i sydöstra Houstons Third Ward, en övervägande svart stadsdel med starka kopplingar till USA:s medborgarrättsrörelse. Det var fattigt och de bodde trångt – tio familjemedlemmar under samma tak och syskon som delade säng.

Kärleken fick allt att gå runt, menar LaTonya. Mamma Larcenia Floyd, som dog år 2018 och som George ropade på i sina sista ögonblick, bar allt på sina axlar, både barn och barnbarn.

LaTonya, näst äldst av syskonen, minns dagen då en nyfödd George kom hem från BB.

– Han var en bjässe. Lika stor som oss när vi var två år, säger hon och brister ut i skratt.

Tillsammans med ett år äldre Zsa Zsa hjälpte då femåriga LaTonya att ta hand om honom.

– Vi matade honom med flaska, rapade honom och bytte blöjor. Han var vår första lillebror, vår bebis. Våra andra bröder kom sju år senare. Länge var det bara vi och Perry.

LaTonya kunde inte titta på videon från Minneapolis. Men hon hörde sin bror.

– Jag bröt ihop. För mig är han alltid min lilla bebis. Att höra honom kvida gjorde så ont.

LaTonya Floyd talar under en demonstration en vecka efter George Floyds död. Foto: David J. Phillip/AP

Att Chauvin förklarades skyldig för att ha orsakat hennes brors död ger föga smärtlindring, säger hon. Ro får hon inte förrän hon också ser de tre poliserna som hjälpte Chauvin vid ingripandet bakom galler. Deras rättegångar har skjutits upp till nästa år.

– Men min bror är fri och utan smärta. Det kommer Chauvin aldrig vara igen. Han satte handbojor på min bror men nu sitter de på honom.

Stödet från familj och vänner, liksom från kända och okända personer är det som har burit familjen det senaste året.

– Att Barack Obama, Bill Clinton och Joe Biden hör av sig och frågar vad de kan göra för oss värmer oerhört. Barn i Afrika skickar bilder på Perry till oss. Min fru Jewelz har varit min klippa.

– Han var min polare. Otroligt intelligent och uppmuntrade. Han brukade rappa och skoja med mig, minns Jewelz.

The George Floyd Justice in Policing Act – ett lagförslag som bland annat vill förbjuda poliser att använda strypgrepp – har gått igenom i representanthuset men ännu inte i senaten. Gör det det har Biden lovat att signera lagförslaget. Han har bjudit in familjen Floyd till Vita huset på årsdagen.

En målning föreställande George Floyd och hans syster LaTonya. Foto: Privat

Lutad mot väggen bakom henne står en svartvit målning föreställande LaTonya och George. Återförenade, om än i ett konstverk. På sig har han en keps med en knuten näve som håller i en vågskål. Från ögat rinner en tår. Ovanför honom blänker en gloria.

– På mitt täcke finns en stor bild av honom. När jag drar det över mig på kvällarna omfamnar han mig.

