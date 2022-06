Ghislaine Maxwell – en välutbildad kvinna som utnyttjade sin privilegierade bakgrund

Ghislaine Maxwell växte upp med pengar och kontakter. Eller i alla fall kontakter. Hur det var med pengarna är mer osäkert. Hennes far dog under mystiska omständigheter 1991 på en båt ute i Atlanten. ”Ghislaine” hette båten och Robert Maxwell hade döpt den just efter sin favoritdotter.

Nu låg han död flytandes bredvid den.

Var det självmord? Var det mord? Vad hade egentligen hänt?

Robert Maxwell hade gjort sig ett namn som publicist och affärsman i London. Han var inte minst känd som ägare till vänstertabloiden The Daily Mirror. Men det visade sig att Robert Maxwell var en skurk. Bland annat hade han rensat The Daily Mirrors pensionsfond på hundratals miljoner pund och därmed ruinerat många av sina anställda.

När Ghislaine Maxwells far dog var hon 30 år gammal. Hon hade en fin examen från Oxfords universitet i England och hade poserat för det brittiska societetsmagasinet Tatler i rosa dunjacka och pärlhalsband (som man gjorde om man hade hennes bakgrund). Hon satt på kontakter i det brittiska kungahuset och gick på fest arm i arm med supermodeller som Naomi Campbell när hon inte åkte skidor i exklusiva europeiska pistar.

En teckning av Ghislaine Maxwell i rättssalen i december förra året. Foto: Elizabeth Williams/AP

Nu flyttade hon till New York eftersom pappa var död. Det var här som hon träffade miljardären Jeffrey Epstein. Ett tag var Ghislaine Maxwell hans flickvän, sedan blev hon hans bästa vän. Och Epstein kom som bekant att dömas för pedofili och våldtäkt. 2019 tog han sitt liv i en cell utanför New York.

Det var den världsvana Maxwell som hjälpte Epstein in i de rätta kretsarna. Det var tack vare Ghislaine Maxwell som Jeffrey Epstein kom att röra sig bland brittiska kungligheter och blev vän med prins Andrew. Han blev bjuden till drottningens favoritslott Balmoral i Skottland, gick på bal i Windsor och jagade på kungliga gods i Norfolk.

Allt detta var Ghislaine Maxwells verk. Ingen annans. I utbyte kunde hon ta del av hans miljardärslivsstil.

När FBI gjorde husrannsakan i Jeffrey Epsteins hus efter pedofilianklagelserna mot miljardären hittade man den lilla svarta boken. Där fanns privata telefonnummer till allt från Bill Clinton till Donald Trump. Men också till Oxfordprofessorer, stora mediechefer och utländska politiker. Sedan visade det sig förstås att kontaktboken inte var Jeffrey Epsteins. Den var Ghislaine Maxwells.

Detta var hennes vänner och bekanta.

Inte hans.

En bild på Ghislaine Maxwell och Jeffrey Epstein från den amerikanska utredningen, som offentliggjorts av åklagarmyndigheten. Foto: US Attorney Office

I juli 2020 stormade amerikanska FBI ett ensligt beläget hus i New Hampshire. Ghislaine Maxwell arresterades anklagad för att inte bara ha försett Jeffrey Epstein med tillträde till societeten. Hon anklagades för att även ha försett Epstein (och andra män) med unga flickor att förgripa sig på.

Ghislaine Maxwell dömdes i december förra året av en domstol i New York. Den ansåg henne skyldig på fem av sex punkter. Hon hade hjälpt Jeffrey Epstein att begå sexuella övergrepp på tonårsflickor och ska mellan åren 1994 och 2004 ha ”rekryterat” och på olika sätt manipulerat flickor och unga kvinnorna in i sexhandel och våldtäkt.

Under hela processen har Ghislaine Maxwell nekat till brott. Hennes advokater har argumenterat för att hon har blivit en syndabock. Om Jeffrey Epstein inte hade hängt sig 2019 i sin cell innan han kunde dömas för sina brott hade detta behov att straffa Ghislaine Maxwell inte funnits.

Åklagaren Audrey Strauss pekar på en bild av Ghislaine Maxwell och Jeffrey Epstein under en pressträff år 2020. Foto: John Minchillo/AFP

Det är vad försvaret har hävdat. De har även lyft fram Ghislaine Maxwells traumatiska barndom som en förmildrande omständighet och en anledning till att hon inte bör straffas lika hårt.

Samtidigt har världen inte kunnat slita ögonen från den här historien. Berättelser om män som förgriper sig på unga kvinnor är en sak. Ghislaine Maxwell fascinerar och skrämmer i hög grad för att hon är något annat: en välutbildad kvinna som utnyttjade sin privilegierade bakgrund för att manipulera unga kvinnor in i övergrepp.

Allt med hjälp av en oklanderlig brittisk accent, stora mängder socialt kapital och kontakter in i det brittiska kungahuset.

Läs mer:

Studio DN Dokumentär: Vem är Ghislaine Maxwell?

Prins Andrew går med på förlikning – ”ångrar samröre med Epstein”