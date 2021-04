Ghislaine Maxwell nekar till brott

Framträdandet inför rätten i New York var första gången Maxwell fysiskt visade sig offentligt sedan i juni förra året, då hon greps i sin lyxbostad i New Hampshire i USA. Under tidigare framträdanden inför rätten har hon endast medverkat via länk.

Ghislaine Maxwell har sedan gripandet suttit häktad misstänkt för inblandning i den traffickinghärva som Jeffrey Epstein utreddes för när han tog sitt liv i häktet 2019.

Om 59-åriga Maxwell bedöms skyldig på alla anklagelsepunkter riskerar hon upp till 80 års fängelse. Rättegången väntas dra igång i mitten av juli, något som Maxwell och hennes advokater protesterar mot eftersom de anser att de inte hunnit förbereda försvaret på grund av pandemin.

