Granskning av WHO: Pandemin kunde ha förhindrats

På onsdagen presenterade The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR), som bildades av världshälsoorganisationen WHO i juli 2020, sin slutrapport. I den pekas på tre huvudskäl till att utbrottet av covid-19 kunde bli en global katastrof.

– Den första orsaken var att världens länder inte var tillräckligt föreberedda och inte hade tagit de varningar och förslag som kommit på allvar. Det fanns inte tillräcklig beredskap när utbrottet startade, säger panelens sekreterare Anders Nordström, som tidigare varit tillförordnad generalsekreterare vid WHO och chef för Sida.

Panelen har i åtta månader granskat världshälsoorganisationens och omvärldens arbete med att bekämpa coronapandemin, de beskriver rapporten som ”en tuff men rättvis granskning av hur en rad misslyckanden orsakade den värsta katastrofen i modern tid”.

Den andra stora slutsatsen panelen drar är att det internationella larmsystemet inte fungerat.

– När WHO drog i den kraftigaste larmklockan den 30 januari 2020 så var det bara ett fåtal asiatiska länder som hade erfarenhet av sarsutbrottet som reagerade. Så februari var en förlorad månad där länder kunde gjort mer än de gjorde, säger Anders Nordström.

Expertpanelen har jämfört åtgärder i 28 länder från olika delar av världen.

– Det finns ett spektrum där vissa gjorde det bättre och andra sämre. Det var framför allt vissa länder i Asien som agerade mer kirurgiskt, länder som exempelvis Sydkorea och Thailand satte snabbt in åtgärder. Sen finns det andra som valde att negligera att det här var ett problem, där stod Brasilien och USA i första ledet.

Enligt Nordström placerar sig Sverige någonstans i mitten, men de har inte utvärderat den nationella strategin i sig.

– Det finns ett antal länder som gjorde mycket bra. Men det som var karaktäristiskt för dessa länder är att man förlitade sig på väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem och man hade en attityd som var mer ”vänta och se”. Det kanske var en rimlig bedömning då, men om vi tittar tillbaka så kan vi se att de som hade en mer aggressiv strategi lyckades bättre.

Gruppen har föreslagit åtgärder för att hantera den pågående pandemin, som en omfördelning av vaccin och att tillverkare frivilligt delar med sig av licenser och teknologi, men även för att förhindra framtida pandemier.

– De länder som har kontrakt på vaccin i dag har tecknat upp sig för ungefär 200 procent av behovet. Det är 100 procent för mycket. Det måste snabbt omdistribueras, annars blir det ännu mer problematiskt än det är nu.

När det gäller WHO har expertpanelen främst pekat på att organisationen saknat mandat och ekonomiska muskler för att kunna hantera en pandemi av det här slaget. Panelen anser att det behövs en ekonomisk beredskaps- och forskningsfond som världens länder årligen kan bidra till, att ett nytt internationellt lagligt bindande ramverk införs samt att ett globalt säkerhetsråd för hälsofrågor införs.

Anders Nordström pekar på att organisationen blir sårbar när den är beroende av frivilliga donationer, och när den saknar makt att kräva åtgärder eller undersöka på plats i ett land utan dess tillstånd.

– Det som styr vad WHO kan göra, som har bestämts av världens regeringar, har enligt panelen snarare stoppat WHO än möjliggjort för åtgärder. Den är tydlig med att WHO borde ha mandat att exempelvis omedelbart kunna publicera information när man får information om något som skulle kunna bli en pandemi. Nu krävs tillåtelse.

De föreslagna reformerna syftar antingen till att besegra den pågående pandemin, eller till att förhindra att mindre smittoutbrott, som enligt panelen är oundvikliga, får lika stora konsekvenser i framtiden.

– Panelens övertygelse är att det går att förhindra en ny pandemi.

Flera av de ledande personerna i expertpanelen, som ordföranden Helen Clark och Anders Nordström själv, har ett förflutet inom WHO, som även bildades av organisationen. Enligt Nordström har gruppen trots det kunnat vara oberoende i sitt arbete.

– Vi har varit oberoende och helt fritt kunnat välja panelmedlemmar och sekretariat. Vi har opererat helt fristående och det har inte funnits någon påverkan från dem.