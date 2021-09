Greta Thunberg i Berlin: ”Vi måste gå ut på gatorna och kräva omställning”

Den öppna gräsplanen framför riksdagshuset i Berlin fylls snabbt av barn och vuxna med skyltar och flaggor.

– Ni behöver inte springa, Greta är inte här än, ropar en klimataktivist från scenen.

Klimatrörelsen Fridays for future står tillsammans med en rad andra ideella organisationer bakom fredagens demonstration, som enligt den tyska tidningen Der Tagesspiegel lockat 12 000 deltagare. Enligt Fridays for Future planerades 1 400 demonstrationer i 80 länder under fredagen.

Den globala klimatdemonstrationen är den första som arrangeras sedan i mars. När Greta Thunberg kliver upp på scenen, framför en jublande publik, konstaterar hon att hon är ovan vid att se så många människor.

Klimataktivisten Greta Thunberg talade i Berlin på fredagen då en manifestation för klimatomställning hölls. Foto: Lisa Mattisson

– Jag är så glad att så många är här, säger hon.

Det är två dagar kvar till valet i Tyskland. Den 26 september går befolkningen till förbundsdagsval. Då avgörs vilka partier som kommer att få möjlighet att förhandla om att bilda regering, och vem som får chansen att efterträda Angela Merkel som landets förbundskansler. Opinionsmätningarna tyder på en jämn kamp mellan kristdemokratiska CDU/CSU och socialdemokratiska SPD. Miljöpartiet De gröna ser ut att kunna göra sitt bästa resultat i ett förbundsdagsval någonsin.

– Ni måste rösta, ni ska rösta, men det räcker inte att rösta, säger Greta Thunberg till demonstranterna i Berlin, och uppmanar dem att gå ut på gatorna och visa att de kräver en verklig klimatomställning.

Varken Thunberg eller klimatrörelsen Fridays for Future tar ställning för något parti. Nyligen publicerade tidningen Die Zeit en uppmärksammad granskning som visade att inget av Tysklands partier har ett program som gör det sannolikt att Tyskland kommer att klara målen i Parisavtalet.

Tiotusentals demonstrerade för klimatet i Berlin. Foto: Lisa Mattisson

18-åriga Paul Anosowitch, som rest till Berlin från staden Göttingen för att delta i klimatdemonstrationen, säger att han ändå valt att rösta på De gröna.

– De är inte perfekta, men jag tror att de skulle kunna göra skillnad i regeringen, säger han.

Intill honom står 17-åriga Emola Rütter, som inte kommer kunna rösta i år.

– Jag fyller 18 dagen efter valdagen. Det är väldigt frustrerande. Jag kommer ju inte att tycka annorlunda bara för att jag är en dag äldre, säger hon.

De båda tonåringarna har deltagit i flera klimatdemonstrationer sedan våren 2019, då tyska aktivister började skolstrejka på fredagarna, inspirerade av Greta Thunberg.

– Jag tror att det kan göra skillnad. Det har åtminstone fått stort utrymme i medierna, säger Paul Anosowitch.

Paul Anosowitch, 18, kommer att rösta på De gröna. Hans kamrat Emola Rütter fyller inte 18 förrän dagen efter valet och får därmed inte rösta. Foto: Lisa Mattisson

Ett stenkast från riksdagshuset står flera tält uppställda. Här inledde sex klimataktivister en hungerstrejk i protest mot regeringens klimatpolitik den 30 augusti.

Under torsdagen meddelade gruppen att de planerar att även sluta dricka, om deras krav på en skärpning av klimatåtgärderna inte uppfylls. ”Klimatkrisen dödar”, lyder budskapet på en skylt som står i utkanten av lägret.

