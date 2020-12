Grön återhämtning efter covid-19 nödvändig för att nå klimatmål

År 2020 kommer att bli ett av de varmaste åren som har uppmätts. Trots att utsläppen tillfälligt har minskat på grund av coronapandemin är världen långt ifrån att minska utsläppen i den takt som krävs om målen i Parisavtalet ska nås.

Under 2019 nådde utsläppen av växthusgaser, inklusive markanvändning, en ny rekordnivå på 59,1 gigaton koldioxidekvivalenter. Sedan 2010 har utsläppen i genomsnitt ökat med 1,4 procent per år, men under 2019 ökade de med 2,6 procent på grund av den stora ökningen av skogsbränder.

I år beräknas nedstängningen under coronapandemin leda till att koldioxidutsläppen minskar uppemot 7 procent. Men den tillfälliga minskningen är försumbar, den skulle endast betyda en minskad uppvärmning med 0,01 grad till 2050.

Det visar en rapport om hur stor skillnaden är mellan vad som krävs för att nå klimatmålen och hur mycket växthusgaser världen släpper ut. FN:s miljöprogram, Unep, sammanställer rapporten varje år.

De nationella åtaganden, National Determined Contributions, NDC, som världens länder har gett löften om inom Parisavtalet räcker inte på långa vägar för att nå klimatmålet. Även om de fullföljs kommer de att leda till en global uppvärmning på 3,2 grader under detta århundrade.

Ska 2-gradersmålet nås krävs att de trefaldigas, ska 1,5-gradersmålet nås krävs att ländernas åtaganden femfaldigas.

I likhet med andra rapporter om klimatet den senaste tiden konstaterar UNEP att en grön återhämtning efter coronapandemin är nödvändig om klimatmålen ska nås. Riktade stimulanser skulle kunna kapa 25 procent av utsläppsnivåerna år 2030, 44 gigaton koldioxidekvivalenter i stället för beräknade 59 gigaton, och innebära att världen har 66 procents chans att hålla uppvärmningen under två grader.

Om länderna dessutom följer upp med snabba och än mer kraftfulla och ambitiösa klimatåtgärder så är fortfarande 1,5-gradersmålet möjligt att nå, enligt rapporten.

– Jag uppmanar regeringar att stötta en grön återhämtning i kommande stödåtgärder efter pandemin och att signifikant höja sina klimatambitioner under 2021, säger Inger Andersen, chef för UNEP i ett pressmeddelande.

Åtgärder som kan användas för en grön återhämtning inkluderar stöd till utsläppsfria teknologier och infrastruktur, minskade subventioner till fossil verksamhet, inga nya kolkraftverk, stöd till naturbaserade lösningar som att restaurera landskap och återplantera skog.

Hittills har, enligt rapporten, den gröna återhämtningen varit begränsad. Ungefär en fjärdedel av G20 länderna har dedikerat delar av sin finansiering till fossilfria alternativ.

Enligt rapporten måste regeringar i nästa omgång av stimulanspaket använda tillfället för att införa gröna åtgärder.

På senare tid har allt fler länder satt mål om att bli koldioxidneutrala runt mitten av århundradet. Det gäller bland annat stora utsläppare som Japan, Sydkorea och Kina. En viktig och uppmuntrande utveckling, enligt rapporten. När den sammanställdes hade 126 länder som tillsammans står för hälften 51, procent, av de globala utsläppen antagit, annonserat eller planerade nettonollmål.

Om USA antar målet att vara koldioxidneutrala till 2050 vilket finns i Biden och Harris klimatplan ökar den andelen till 63 procent av de globala utsläppen.

Men om ländernas löften ska vara trovärdiga måste de snabbt omvandlas till starka politiska signaler i närtid och åtgärder som reflekteras i ländernas nationella åtaganden i Parisavtalet.

Varje år specialgranskar rapporten några sektorer. I årets rapport är det konsumenters beteende samt flyg- och sjöfartssektorn.

Enligt rapporten måste konsumtionsbeteendet i den privata sektorn och bland individer förändras om klimatmålen ska klaras. Omkring två tredjedelar av de globala utsläppen hänger ihop med privata hushåll.

De rika har störst ansvar, enligt rapporten. Utsläppen från en procent av världens befolkning som är de rikaste står för 15 procent av de globala utsläppen, det är mer än dubbelt så mycket som de 7 procent av utsläppen som hälften av världens befolkning, de fattigaste, är upphov till.

De rikaste 10 procenten av världens befolkning, där ingår den rikaste procenten, står för närmare hälften, 48 procent, av de globala utsläppen.

Möjliga åtgärder för att stötta och möjliggöra konsumtion med lägre utsläpp är bland annat att ersätta korta flygresor inrikes med tåg, stöd och infrastruktur för att underlätta cykling och bildelning, förbättra energieffektivitet i boende och åtgärder för att minska matsvinn.

Förbättringar inom såväl teknik som handhavande inom flyg och sjöfart kan öka bränsleeffektivitet men en förväntad ökad efterfrågan betyder att det inte kommer att resultera i minskning av koldioxidutsläpp. Båda sektorerna behöver kombinera energieffektivitet med en snabb utfasning av fossila bränslen, enligt rapporten.