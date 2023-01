Grundvatten hindrar sökandet efter romarnas första väg

Via Appia uppkallades efter statsmannen Appius Claudius Caecus som lät stenlägga den första etappen av vägen år 312 före Kristus. Under antiken var den även känd som ”regina viarum” – vägarnas drottning, på grund av dess betydelse som länk mellan Rom och hamnstaden Brindisi, som i sin tur ledde till Grekland och östra Medelhavet. Under medeltiden användes Via Appia av pilgrimer på väg till kristendomens heliga platser.

Vägens allra första del tros ligga cirka åtta meter under jord intill Caracallas termer i Rom, och där har arkeologer ägnat månader åt utgrävningar, skriver Reuters. Utgrävningar som dock kan avbrytas redan i veckan. Anledningen är vatten som tycks göra det omöjligt att nå djupt nog.

Professor Riccardo Santangeli Valenzani från universitetet Roma Tre förklarar att utgrävningarna nått mellan fem och sex meter, och att pumpar är igång dygnet runt för att hålla vatten borta från området. Professorn tror dock inte att pumparna har kraft nog att göra jobbet om utgrävningarna fortsätter ännu djupare.

Ändå hörs positiva tongångar från utgrävningsteamet. Värdefulla spår från livet på platsen mellan 100-talet till 1700-talet har påträffats, bland annat en antik romersk staty och mynt från cirka år 700 efter Kristus.

Några av fynden som hittats i arbetet med att nå den första delen av Via Appia. Foto: Filippo Monteforte/AFP

– De åtta metrarna under våra fötter motsvarar en trevåningsbyggnad och är resultatet av 3 000 år av historia i staden, säger Daniele Manacorda, en annan professor som är engagerad i projektet.

Arkeologerna kommer att göra ett sista försök att hitta Via Appias första stenläggning genom att extrahera prover genom en borr, skriver Reuters. Sedan ska platsen täckas för igen.