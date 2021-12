”Gud har gett oss vaccinet för att använda det”

Kön av bilar sträcker sig runt hela huskroppen som är lika stor som en McDonald’s-restaurang. Men bilisterna lägger inte in någon beställning på ett hamburgarmål när de kör in bakom moskén i Johannesburgstadsdelen Sandton. I stället registrerar de sig via mobilen på den nationella vaccindatabasen. När de nått slutet av kön är pappersarbetet redan avklarat och allt som återstår är en spruta i armen.

Doktor Helen Rodokanakis ger den andra dosen Pfizer-vaccin till Zaynah Seesurun. Foto: Erik Esbjörnsson

– Det är jättepraktiskt, säger Zaynah Seesurun som får sin andra dos Pfizer av doktor Helen Rodokanakis.

Seesuruns man Mohammed Suddoo kör henne sedan till parkeringen där hon får vänta i tio minuter ifall hon skulle känna någon yrsel. Paret är från Mauritius och väntar sitt första barn i april nästa år. Över julen hade de tänkt göra en resa till hemlandet men den har nu fått ställas in på grund av flygstoppet som Mauritius infört för att stoppa den nya omikronvarianten av coronaviruset.

– Det känns nästan bättre att vara här i Sydafrika. I Mauritius har de fortfarande deltavarianten som tycks vara värre, säger hon.

Varför kom ni hit för att ta era sprutor?

– Vi går alltid till den här moskén så det var naturligt. Våra religiösa ledare har verkligen varit engagerade i vaccineringen och på Whatsapp-grupperna för både män och kvinnor påminner de hela tiden om vikten av vaccin och väldigt många av våra medlemmar hjälper till i arbetet, säger hon.

Spridningen coronaviruset går nu så snabbt i Sydafrika att kurvan över nya fall liknar ett nästan vertikalt streck. De flesta nya fall antas vara av omikronvarianten, enligt myndigheterna som förutspått att en ny variant skulle driva den fjärde vågen. Inget tyder på att den vågen kommer att bli lindrigare än de tidigare, sett till hur många som smittas. Däremot råder fortfarande osäkerhet kring hur sjukhusinläggningar och dödsfall påverkas av omikron.

Regeringen, ledd av president Cyril Ramaphosa, har under helgen storsatsat på att öka vaccinationsgraden från dagens blygsamma 25 procent av befolkningen. På 258 platser i Johannesburg kan invånarna ta sina sprutor. Kliniker, köpcentrum, apotek och möteslokaler används som vaccinstationer. Men bara fyra kyrkor och moskéer har tagits i bruk.

På det nationella planet backas Ramaphosa upp av de olika trossamfunden. Men lokalt är det en läpparnas bekännelse från många kristna företrädare. Ett flertal sydafrikaner har berättat för DN att deras pastorer i Whatsappgrupper är mer benägna att uppmana sina församlingsmedlemmar att be än att ta sprutor. Och en sjuksköterska på ett stort sjukhus berättar att de inte ens försökt få tillträde till en stor kyrka för vaccinationer på en söndag, trots att de då skulle kunna nå tusentals medlemmar på en gång.

– Det ansågs vara en tillräckligt stor seger att vi ens fick använda kyrkans parkering på veckodagarna. Men då är det ingen där, säger sjuksköterskan.

Yunus Suleman, ordförande för det islamiska samfundet i Sandton, förklarar att det finns logistiska begränsningar som gör att man inte kan utföra vaccinationerna i anslutning till fredagsbönen.

– Det skulle bli för trångt på gatan utanför, säger han på telefon till DN.

Men teologiskt sett finns det inga argument för att de religiösa ledarna skulle motsätta sig vaccin.

– Gud har gett oss vaccinet för att använda det. Och det handlar inte bara om att skydda oss själva utan alla andra också, så det är en plikt. Vi måste vaccinera oss för att ta oss ut ur den här pandemin, säger Suleman och berättar att det var tre skäl till att man valde att starta sin drive in-klinik.

Shenaaz Dudhia fyller sprutor med vaccin i moskén i Johannesburg. Foto: Erik Esbjörnsson

Dels spelar moskén en central roll i det lokala samfundet. Dels var moskén byggd på ett sätt så att bilister lätt kunde köra in och runt byggnaden. Och i församlingen finns många läkare och sjuksköterskor.

– Så det föll sig naturligt att vi skulle göra detta. Uppslutningen vi sett kring detta är ett exempel på den sanna sydafrikanska andan, säger han.

Många av de yngre har hoppat in som volontärer under de senaste månaderna. Men just denna lördag i december är det lite ont om folk.

Fatima Ally, klädd i svart i mitten av raden, samordnar vaccinationerna utanför moskén i Sandton, Johannesburg. Foto: Erik Esbjörnsson

– Vi behöver fler på registreringen men nu är jag ensam så det är lite stressigt i dag, säger Fatima Ally som samordnar arbetet.

– I dag har vi bara hunnit med drygt 100 personer men på en bra dag kan vi klara av över 500 vaccinationer, säger hon.

Fakta. Brant stigande kurva Smittspridningen av coronaviruset har under de senaste veckorna ökat dramatiskt i Sydafrika. Lördagen den 4 december rapporterades 16 366 nya fall av covid-19. Fyra veckor tidigare – den 4 november – rapporterades 319 nya fall. Sydafrika hade på lördagen totalt 30 020 569 bekräftade fall av smitta. 89 965 personer har hittills dött med konstaterad covid-19.

37 procent av befolkningen var fullvaccinerad, enligt lördagens statistik. Källa: Sydafrikas hälsodepartement Visa mer

