Guldgrävare har förgiftat urfolkets marker – nu ska de bort

Under de fyra år som högernationalisten Jair Bolsonaro styrde Brasilien levde illegala guldgrävare i regnskogen under hans beskydd. Han besökte deras läger och skapade lagar som hjälpte dem att utvinna mer guld. Bolsonaro försökte även stifta en lag som skulle göra det lagligt att utvinna guld inom urfolkens reservat. Efter att han avgått har det avslöjats under vilka former urfolken levt under hans tid vid makten.

Guldgrävarna har använt tonvis med kvicksilver för att binda guldet, vilket har förgiftat fiskarna i floderna och lett till att urfolken blivit undernärda. När Brasiliens president Lula da Silva besökte Yanomamis reservat i förra veckan trodde han knappt sina ögon. En del såg ut att endast bestå av skinn och ben. Många barn var undernärda.

– Lula har bestämt sig för att guldgrävarna ska bort från yanomamis marker, säger miljöministern Marina Silva till Folha de S. Paulo.

Brasiliens regering har infört hälsonödläge i regionen och håller på att sätta upp fältsjukhus i staden Boa Vista i delstaten Roraima för att ta emot tusentals individer från urfolken som blivit undernärda under Bolsonaros tid vid makten. Polisen förbereder nu en aktion mot de olika guldgrävarlägren på yanomamis marker.

Ett undernärt barn från urfolket yanomami får vård på ett barnsjukhus i Boa Vista. Foto: Michael Dantas/AFP

– Det handlar om folkhälsan, att återställa traditionella livsstilar, bekämpa skövlingen och avlägsna den illegala gruvdriften, säger Marina Silva.

Polisoperationen kommer att genomföras i olika etapper och ingen vet när den kommer att äga rum.

– När Bolsonaro var president meddelade han alltid i förväg när polisen skulle göra sina operationer. Det gör inte vi, säger Marina Silva.

Under Bolsonaros regeringstid har många av urfolkens barn dött av undernäring, men på grund av korruption inom myndigheten som har hand om urfolken har inget gjorts för att rädda dem. Lula da Silva har nu sparkat 33 tjänstemän på urfolksmyndigheten och elva anställda inom sjukvården som haft i uppgift att ta hand om urfolken. Det har även framkommit uppgifter om att guldgrävare mutat militärer som haft i uppdrag att se till att ingen tar sig in på yanomamis marker.

När DN besökte militärens radaranläggning Censipam i Manaus för två år sedan gick det att se flera landningsbanor som guldgrävarna anlagt på yanomamis marker. Det gick också att i realtid följa de illegala flygningarna från flygplatsen i Boa Vista till guldgrävarlägren. Trots att flygplatsen kontrolleras av brasilianska Luftfartsverket och att trafikledarna tillhör flygvapnet gick det inte att få stopp på flygningarna.

Antalet fall av undernäring och malaria har ökat markant bland urfolket yanomami, vilket fått president Lula da Silva att utlysa hälsonödläge. Foto: Michael Dantas/AFP

– Varje fredag lämnar vi över färska radarbilder till militärens högkvarter i Brasília. Generalerna lämnar dem vidare till försvarsdepartementet som lägger bilderna på presidentens bord. Regeringen har tillgång till all information. Ändå väljer den att inte ingripa, sa Jorge Costa, en av de främsta övervakningsexperterna på radaranstalten, till DN.

I genomsnitt har det genomförts ett fyrtiotal flygningar dagligen som transporterat livsmedel, diesel, kvicksilver, alkohol och prostituerade till de illegala guldgrävarlägren. Inom kort lär de flygningarna upphöra, men det råder fortfarande osäkerhet vad som kommer hända med de 20 000 guldgrävarna.

– Vi måste hitta alternativ för dessa människor så att de kan lämna den kriminella banan och hitta lagliga medel att leva på, säger Marina Silva.