Guvernör: Ukraina drar sig tillbaka från Sievjerodonetsk

”Tyvärr kommer vi att behöva dra tillbaka våra militärer från Sievjerodonetsk. Det tjänar ingenting till att vara i förlorade positioner. Dödssiffran stiger”, skriver Serhij Hajdaj, guvernör i Luhanskregionen där Sievjerodonetsk ingår, i ett inlägg på Telegram.

I ukrainsk tv säger Hajdaj att trupperna kommer att in inta nya positioner och fortsätta sina operationer därifrån, rapporterar BBC.

Ryska styrkor har den senaste tiden tagit kontroll över flera mindre samhällen utanför Sievjerodonetsk. Ukrainas militär uppgav på torsdagen att ryska styrkor tagit kontroll över byarna Loskutivka och Rai-Oleksandrivka och att de försöker ta över Syrotyne strax söder om Sievjerodonetsk.

Samtidigt stärker ryssarna greppet över tvillingstaden Lysytjansk på andra sidan floden Donets.

– Situationen i Sievjerodonetsk blir därmed ännu mer ohållbar än vad den har varit. Det blir en för stor risk för de kvarvarande förbanden, tror jag, vilket gör att man drar ut dem till en ny försvarslinje. Det viktiga för Ukraina är nu vägen mellan Lysytjansk till Bachmut och västerut och att lyckas hålla den öppen så att man inte blir omringad, säger överstelöjtnant Joakim Paasikivi om läget.

Om Sievjerodonetsk och Lysytjansk faller skulle det ge Ryssland en möjlighet att pressa längre in i Donbassområdet, som utgörs av Luhansk och Donbass, och även längre västerut. Ryssland skulle vid det laget kontrollera i princip hela Luhanskregionen och därmed kunna fortsätta söderut mot Donetsk.

– Samtidigt måste man komma ihåg att de ryska förbanden är hemskt slitna. De behöver återhämta sig men kanske också reorganisera och slås ihop med andra förband för att bli stridsdugliga igen, säger Joakim Paasikivi.

Att ta kontroll över Donbass har sedan ryssarna övergav de ursprungliga planerna på att inta Kiev varit ett uttalat mål för Moskva.

Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi på Försvarshögskolan i Stockholm. Foto: Ali Lorestani

Serhij Hajdaj beskriver situationen i området som ett ”helvete” och säger att de ukrainska styrkorna möter oavbruten beskjutning. Nästan all infrastruktur i Sievjerodonetsk har skadats och minst 80 procent har totalförstörts, enligt Hajdaj.

Hur många civila som är kvar i staden är osäkert, men i en kemikaliefabrik som utsatts för kraftigt ryskt bombardemang uppges åtminstone ett hundratal vara fast.

– De som är kvar är, som alltid i de här städerna, de svagaste; de som inte har kunnat evakuera. De har ett helvete på jorden just nu, med brist på medicin mat och allt annat. Men det finns också de som är positiva till ryssarna; de som anser att de kommer som befriare, även om de är en minoritet.

De troliga ukrainska förlusterna av Sievjerodonetsk och Lysytjansk kommer enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, inte utgöra någon vändpunkt i kriget. Ryska offensiver i området kommer tvärtom att avstanna under de närmaste veckorna och möjliggöra ukrainska motattacker, enligt ISW.

”Slaget om Sievjerodonetsk kommer inte att bli en avgörande rysk seger”, skriver de i sin senaste uppdatering.